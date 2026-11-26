Black Friday idealna je prilika za obnovu kozmetičke kolekcije, kupnju omiljenog parfema ili racionalnu kupnju božićnih poklona. U Travel FREE trgovinama ove godine pripremili su posebno atraktivnu ponudu koja će razveseliti sve ljubitelje svjetski poznatih beauty brendova.

Od petka, 27. studenoga, do ponedjeljka, 30. studenoga, kupce očekuje 25 % popusta na cjelokupnu ponudu parfema i kozmetike, bez obzira na to odluče li se za kupnju u jednoj od fizičkih poslovnica ili iz udobnosti vlastitog doma.

Ljubitelji luksuznih mirisa mogu birati između proizvoda renomiranih brendova poput Muglera, Lancômea, Yves Saint Laurenta i Versacea, dok će oni koji posebnu pažnju posvećuju njezi kože, tijela i kose u ponudi pronaći proizvode brendova Rituals, Sol de Janeiro, Moroccanoil i L'Occitane en Provence.

Oni koji, pak, preferiraju online kupnju, cjelokupnu ponudu mogu pronaći na službenoj internetskoj stranici www.travelfree.hr, gdje također vrijedi Black Friday popust.

Znate li da je Travel FREE vodeći europski lanac pograničnih trgovina?

Travel FREE pozicionira se kao broj jedan među europskim trgovačkim lancima pograničnih trgovina, a svojim kupcima nudi širok asortiman proizvoda po atraktivnim cijenama, uz mogućnost povrata poreza za kupce izvan Europske unije koji ispunjavaju propisane uvjete.

U Hrvatskoj trenutačno posluju na četiri lokacije, od kojih su dvije u Dalmaciji, a dvije u Slavoniji. Travel FREE trgovine možete pronaći u Grudi u Konavlima i Vinjanima Donjim kod Imotskog te u Novom Varošu i Županji.

Travel FREE stiže i u Tijaricu: veliko otvorenje već u prosincu!

Osim odličnih Black Friday pogodnosti, iz Travel FREE-a stiže još jedna sjajna vijest. U prosincu 2026. planirano je veliko otvorenje pete fizičke poslovnice, i to u Tijarici!

Otvaranjem nove trgovine Travel FREE dodatno će osnažiti svoju mrežu u Dalmaciji, a kupcima na tom području omogućiti još jednostavniji pristup bogatoj ponudi poznatih svjetskih brendova po atraktivnim cijenama.

Točan datum otvorenja, kao i posebne pogodnosti pripremljene za ovu prigodu, bit će objavljeni na društvenim mrežama Travel FREE-a. Njihova kreativna marketinška ekipa svakodnevno donosi zabavan i zanimljiv sadržaj, pa uz informacije o akcijama i novitetima možete očekivati i dobru dozu humora.

Sve novosti, aktualne ponude i informacije o otvorenju nove poslovnice možete pratiti na Instagramu, Facebooku, YouTubeu i TikToku pod nazivom @travelfreehrvatska.

Obavite blagdansku kupnju na vrijeme i uštedite! Značajno!

Blagdani su pred vratima, a s njima dolaze i dobro poznate gužve, potraga za savršenim poklonima te stres zbog kupnje u posljednji trenutak.

Black Friday u Travel FREE trgovinama izvrsna je prilika da već sada razveselite sebe, a svojim najmilijima na vrijeme odaberete kvalitetne poklone poznatih svjetskih brendova i pritom ostvarite 25 % uštede na parfemima i kozmetici.

Blagdani su najljepši kada ih provodimo s onima koje volimo, umjesto da u posljednji trenutak tražimo poklone po trgovinama. Uz Travel FREE ove godine možete izbjeći blagdanske gužve, kupovati mudrije i pritom uštedjeti.