BK VLAJI Sinj opet uspješni u 2. Kolu Zimske lige Dalmacije

Jučer je odvezeno 2. kolo XCZLD-a, legendarni drniški „Uspon na Prominu”, a naši Vlaji su još jednom pokazali od kakvog su materijala satkani! Konstantni uspon se sastojao od 17,2 km s ukupno 950 m/n.v.

Zahtjevan uspon od samog podnožja pa sve do vrha Čavnovka na 1148 metara nadmorske visine bio je pravi ispit snage, volje i izdržljivosti. Naravno, naši biciklisti su na teške makadame i strme uspone odgovorili onako kako najbolje znaju, muškim tempom i lavovskom borbom od starta do cilja!

Denis Bobeta je ponovno osvojio 1. mjesto u svojoj kategoriji s vremenom 1:14:56, dok je Dragan Jelinčić u istoj kategoriji zauzeo 4. mjesto s vremenom 1:23:24.

Jurica Liović je bio najuspješniji Vlaj s vremenom 1:13:30, što je bilo dovoljno za 6. mjesto u jakoj konkurenciji mlađih natjecatelja.

Rezultati i trud na stazi ponovno dokazuju da se naporan rad isplati, a boje našeg kluba ponosno su sjale na obroncima Promine.