Bježao policiji na neregistriranom motociklu, a onda mu u kući pronašli laboratorij za uzgoj droge

Metkovska policija uhitila je 49-godišnjaka koji je tijekom prometne kontrole ignorirao policijske signale i znak STOP, a naknadnom pretragom njegova doma pronađen je improvizirani laboratorij za uzgoj konoplje. Vozač je zbog niza prometnih prekršaja kažnjen s 4130 eura, a protiv njega slijedi i kaznena prijava zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policijski službenici u subotu, 5. rujna, tijekom redovne kontrole prometa u Metkoviću pokušali su zaustaviti motociklista koji se oglušio na svjetlosne i zvučne signale, prošao kroz znak STOP i nastavio vožnju. Nakon kraćeg praćenja 49-godišnjak je zaustavljen i uhićen.

Nadzorom je utvrđeno da je upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje, da je vozilo bilo neregistrirano i neosigurano te da je odbio ponuđeno testiranje na prisutnost droga u organizmu. Uz to, nije imao prometnu dozvolu, nije nosio propisno pričvršćenu i homologiranu zaštitnu kacigu te je ignorirao policijske signale i znak STOP.

Priveden je na Općinski sud u Metkoviću, gdje je u žurnom prekršajnom postupku proglašen krivim. Izrečena mu je ukupna novčana kazna od 4130 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije u trajanju od šest mjeseci.

U kući pronađene četiri stabljike konoplje

Nakon dovršetka prekršajnog postupka policija je 6. rujna, temeljem sudskog naloga, pretražila dom osumnjičenika. Pronađen je improvizirani laboratorij za uzgoj biljaka u zatvorenom prostoru te četiri stabljike konoplje visine od 153 do 226 centimetara, koje su oduzete.

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama protiv 49-godišnjaka podnosi se kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Metkoviću redovnim putem.

Droga pronađena kod još 30 osoba

Policija je izvijestila i da je tijekom proteklog tjedna na području Dubrovačko-neretvanske županije droga pronađena kod ukupno 31 osobe. Osim četiri stabljike konoplje, pronađeni su marihuana, kokain, hašiš, psilocibinske gljive, metamfetamin i amfetamin.

Prekršajno je sankcionirano 29 osoba, dok su protiv dvoje hrvatskih državljana podnesene kaznene prijave zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Od ukupnog broja prekršaja, 12 su počinili hrvatski, a 17 strani državljani.

Droga je pronađena na području Dubrovnika, Metkovića, Dubrovačkog primorja i Korčule.