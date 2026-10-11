Bježao policiji na neregistriranom mopedu: Ima 18 godina, nema vozačku i odbio test na drogu

U četvrtak, 8. listopada u 16.25 sati u Zadru u Ulici Viktora Vide tijekom kontrole prometa policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su 18-godišnjaka koji je upravljao neregistriranim mopedom te se prethodno oglušio na izdane svjetlosne i zvučne naredbe.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da 18-godišnjak vozilom upravlja prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. Ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu je odbio.

Također je utvrđeno da je mopedu isteklo važenje prometne dozvole kao i police obveznog osiguranja.

Vozač je uhićen i doveden u prostorije policije. Nakon prekršajne obrade uz optužni prijedlog doveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila zadržavanje, novčanu kaznu od 2.630,00 eura, kaznu zatvora od 30 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od 6 mjeseci.

Nakon što je 18-godišnjak saslušan na sudu, predmet je stavljen u redovni postupak.