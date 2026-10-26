Lice s tjeralice palo u Dugopolju: Bježao od zatvora, a policija ga uhitila u Dugopolju

Policijski službenici Policijske postaje Solin u četvrtak, 23. listopada, u Dugopolju su pronašli i uhitili 39-godišnjaka za kojim je nadležni sud izdao nalog za dovođenje u zatvor. Muškarac se, naime, još krajem lipnja nije javio na izdržavanje ranije izrečene zatvorske kazne.

Kako je izvijestila policija, muškarac rođen 1987. godine trebao se 29. lipnja 2026. javiti u Zatvor u Splitu, no to nije učinio. Zbog toga su policijski službenici za njim tragali sve do 23. listopada, kada su ga oko 18.40 sati pronašli na području Dugopolja i uhitili.

Pronašli pištolj i 75 komada streljiva

Istoga dana policija je pretražila njegov dom, druge prostorije i osobni automobil. Tijekom pretrage pronađen je i oduzet pištolj s pripadajućim spremnikom te 75 komada streljiva, koje je muškarac nezakonito posjedovao.

Zbog utvrđenog prekršaja protiv njega je podnesen optužni prijedlog temeljem Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Nakon dovršetka policijskog postupanja 39-godišnjak je predan u zatvor na izdržavanje ranije izrečene kazne.