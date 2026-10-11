Bjelica nakon potopa na Poljudu: "Već 35 godina nismo u stanju sagraditi stadion kojeg se ne sramimo"

Nenad Bjelica, bivši trener Dinama i Osijeka, osvrnuo se na stanje hrvatske nogometne infrastrukture. Povod za tu temu bio je i subotnji derbi Hajduka i Dinama (2:1) na Poljudu, koji je odigran po jakoj kiši. Travnjak splitskog stadiona bio je natopljen vodom, a zbog prokišnjavanja krova voda je padala i na natkrivene dijelove tribina.

Hajduk je u utakmici devetog kola SuperSport HNL-a preokretom pobijedio Dinamo. Gosti su poveli pogotkom Diona Drene Belje u 21. minuti, a samo tri minute kasnije izjednačenje Hajduku donio je autogol Scotta McKenne. Pobjednički pogodak postigao je Abdoulie Sanyang u 59. minuti.

Utakmicu je obilježila jaka kiša, koja je posebno u drugom poluvremenu otežavala igru. Lopta se na pojedinim dijelovima terena zaustavljala u vodi, a sudac Igor Pajač nakon konzultacija ipak je odlučio da se utakmica nastavi.

Bjelica: Ne znam jesmo li mi gluplji od njih

Problemi na Poljudu ponovno su otvorili pitanje infrastrukture hrvatskog nogometa. Dok se u Zagrebu gradi novi stadion u Kranjčevićevoj ulici, budućnost Maksimira i Poljuda još je neizvjesna. Među rijetkim modernim stadionima u Hrvatskoj ističe se osječka Opus Arena, na kojoj je Bjelica radio kao trener Osijeka.

Bjelicu su u intervjuu za Sport Klub pitali kako gleda na takvo stanje hrvatskog nogometa, posebno iz perspektive nekoga tko živi u Austriji.

"Meni je to nevjerojatno. Uopće ne želim govoriti o stadionima u Njemačkoj, Turskoj, Španjolskoj ili Engleskoj. Ne moramo govoriti ni o stadionima u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Austriji, Poljskoj, pa čak ni u Bugarskoj, Srbiji ili Albaniji. Svi su oni gradili stadione. Ne znam jesmo li mi gluplji od njih.

Samo smo spori. Kako su oni mogli? Poljaci su gradili stadione prije 15 godina, a isto su činili Mađari i ostali. Pa nismo mi gluplji od njih. Kako nismo mogli procijeniti da su nacionalni stadion u Zagrebu i jedan u Splitu od ključne važnosti za hrvatski nogomet?", rekao je Bjelica.

"Hrvatski nogomet mnogo je dao hrvatskoj državi i jedan je od razloga zbog kojih se Hrvatska spominje u cijelom svijetu. Kada gledate širu sliku, igrača s današnje utakmice možete prodati za 10 do 15 milijuna eura. A što ako skaut nekog velikog kluba danas pokisne na tribini ili dođe na Maksimir pa pokisne? Zar niste prodavali igrače za 15 milijuna eura?

To nije prihvatljivo. Ljudi vole biti udobno smješteni i uljuljkani, pa onda o tome možete i razgovarati. Mislim da je to tragedija hrvatskog sporta. Izgradili smo dvorane za rukometno prvenstvo, a već 35 godina, otkako je Hrvatska postala neovisna država, nismo u stanju sagraditi stadion za koji možemo reći da je reprezentativan i da ga se ne sramimo", dodao je nekadašnji hrvatski reprezentativac.

Neizvjesna budućnost Maksimira i Poljuda

Podsjetimo, nedavno predstavljeno pobjedničko rješenje za novi stadion Maksimir, koje potpisuje milanski studio VG13, izazvalo je veliko nezadovoljstvo navijača i dijela javnosti, ponajprije zbog otvorenih kutova između tribina.

Premijer Andrej Plenković najavio je mogućnost poništenja natječaja, a Ministarstvo gospodarstva podnijelo je službenu žalbu na odluku o odabiru pobjednika. Ukupno su podnesene tri žalbe, o kojima se još odlučuje.

Istovremeno traje rasprava o budućnosti Poljuda. Hajduk i Torcida zahtijevaju rušenje postojećeg i izgradnju potpuno novog, modernog stadiona. Plenković je, međutim, krajem rujna poručio da se Poljud može temeljito rekonstruirati i osuvremeniti, što je izazvalo nezadovoljstvo splitskog kluba i njegovih navijača, prenosi Index.

Hajduk je odgovorio da mu rekonstrukcija postojećeg stadiona nije prihvatljiva te da jedino novi stadion može zadovoljiti dugoročne potrebe kluba.