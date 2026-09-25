Bjegunac Mamić žestoko o novom Maksimiru: "Kad sam vidio prvu sliku, zanijemio sam od šoka"

Predstavljeno arhitektonsko rješenje novog stadiona u Maksimiru izazvalo je brojne reakcije, a među onima koji su se oglasili je i bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić, koji već godinama živi u Bosni i Hercegovini nakon pravomoćne zatvorske presude u Hrvatskoj.

Mamić je za 24sata poručio kako ga je izgled budućeg stadiona potpuno iznenadio. "Kad sam vidio prvu sliku, zanijemio sam od šoka", kazao je Mamić, dodavši kako odabrano rješenje smatra "ruganjem zdravoj pameti".

Mamić: "Ne znam kako su se to usudili napraviti"

Nekadašnji prvi čovjek Dinama nije skrivao nezadovoljstvo ni činjenicom da su projekt podržali predsjednik Dinama Zvonimir Boban, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnici Vlade. "Ne znam kako su se to usudili napraviti i još gore od toga, braniti", rekao je Mamić. Odabrano rješenje novog Maksimira posljednjih je dana izazvalo burne reakcije dijela javnosti, a pokrenute su i internetske peticije protiv predloženog izgleda stadiona.

Boban brani projekt: "Ponovno bismo izabrali isto rješenje"

S druge strane, kako piše Večernji list, Zvonimir Boban javno je stao iza pobjedničkog projekta. Najavio je da će biti određenih izmjena, među ostalim i vezanih uz plavu boju stadiona tijekom utakmica, ali je naglasio da bi Dinamo i u ponovljenom izboru podržao isto arhitektonsko rješenje. Boban je pritom poručio kako će novi stadion gledateljima ponuditi maksimalnu razinu komfora te da će otvori između tribina biti manji, a kutovi stadiona zatvoreniji, dok bi osnovna arhitektonska ideja trebala ostati nepromijenjena.