BIZARNA SLUČAJNOST Banožićevi najbliži suradnici imali automobilsku nesreću samo 12 sati prije njega

Nakon što je poslije prometne nesreće bivšeg ministra obrane Marija Banožića u zraku ostao bez odgovora visjeti niz pitanja, ne samo o tome gdje je Banožić bio večer ranije, nego i što se događalo s njegovim suradnicima koji su također doživjeli prometnu nesreću i oštetili službeni automobil večer ranije, u MORH-u je počelo veliko kadrovsko raščišćavanje. Novi ministar Ivan Anušić smijenio je šeficu protokola Natašu Pejčić Šušković, dok šef osiguranja bivšeg ministra Banožića nakon razrješenja ide na Vojnostegovni sud, piše Novi list.

Matična postrojba

Kako je MORH potvrdio, razriješeni Banožićevi suradnici vraćaju se, sukladno Zakonu o državnim službenicima, na ranija radna mjesta, a to znači da se Pejčić Šušković vraća na svoje radno mjesto u Hrvatski sabor, odnosno u Ured za protokol, u kojem će biti savjetnica, a šef osiguranja u svoju vojnu postrojbu.

Podsjećanja radi, dan prije nesreće ministra Banožića u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, u drugoj prometnoj nesreći sudjelovalo je i službeno vozilo MORH-a. Prometna nesreća se dogodila na županijskoj cesti Marinci – Bogdanovci, a u nesreći nitko nije ozlijeđen. Vozilom je upravljao Banožićev šef osiguranja, a u vozilu je bila Nataša Pejčić Šušković. Bili su na službenoj dužnosti, vraćali su se iz Bogdanovaca gdje je održana 32. obljetnica sjećanja na stradale civile iz tog kraja.

"Spomenuti pripadnik Oružanih snaga koji je u Kabinetu ministra obavljao poslove iz djelokruga rada matične postrojbe, nalazi se u svojoj postrojbi gdje obavlja svakodnevne zadaće. Navedene osobe su nakon prestanka mandata bivšeg ministra obrane Marija Banožića raspoređene na odgovarajuća radna mjesta sukladno Zakonu o državnim službenicima", rekli su iz MORH-a.

Protiv šefa osiguranja će se zbog nesreće pokrenuti postupak utvrđivanja materijalne odgovornosti na Vojnostegovnom sudu.

U međuvremenu, bivši ministar Banožić oporavlja se od nesreće nakon bolničkog liječenja kod kuće, ali ga čeka kaznena prijava za ubojstvo iz nehaja.

Pitanje alkohola

Upravo zbog činjenice da su se sada već bivšim dužnosnicima Ministarstva obrane zaredale dvije prometne nesreće u razmaku od praktički nepunih 12 sati, odnosno jedna kasno navečer, a druga rano ujutro, a da su prije toga sudjelovali na istim službenim događanjima, mediji su danima pisali o tome da je Banožić sa svojim suradnicima te večeri sudjelovao i na druženju u Iločkim podrumima. Zato se postavljalo pitanje je li u krvi ministra bilo prisutnosti alkohola, no to je kasnije demantirano nalazima Centra za forenzička ispitivanja »Ivan Vučetić«. Odgovor na pitanje u kakvim se uvjetima dogodila, pak, prometna nesreća Banožićeve šefice protokola i šefa osiguranja, javnost zasad nema. Ali promptna reakcija novog ministra Anušića jasno govori da se želi raščistiti situacija i da se žele sankcionirati odgovorni i za tu drugu nesreću, u kojoj je oštećeno vozilo MORH-a.

Uskoro i službeno s Pantovčakom

Hoće li biti i drugih većih kadrovskih zahvata u Ministarstvu obrane s dolaskom novog ministra Anušića, zasad nije potvrđeno, ali u vrhu Vlade ističu da je to i normalna pojava da si novi ministar bira kadrove u samom kabinetu. Naime, pravo je svakog ministra da izabere najbliže suradnike, pa to čini i Anušić, a hoće li u idućim danima njegova »metla« zahvatiti i šire, ubrzo će se vidjeti. Među ostalim, poznato je da je samo prisustvo Banožića i njegovih suradnika bilo preprekom dobre suradnje s Pantovčakom, a s obzirom na to da se ovih dana očekuje i prvi službeni susret novog čelnika MORH-a s Uredom predsjednika, moguće je da bude i drugih kadrovskih promjena.