BIZARNA PRIČA S DALMATINSKOG OTOKA Nautičari i ugostitelji prisiljeni kršiti zakon: "Sad nad glavom imaju i aktiviste"

Matko Pavković je trogirski nautičar koji u vlasništvu ima nekoliko putničkih brodova i već dugi niz godina se transparentno i uspješno bavi djelatnošću prijevoza putnika na turističke ture, a jedna od najpoznatijih tura koju radi odnosi se upravo na uvalu Plava laguna na Krknjašima na Drveniku Velom, a o kojoj se posljednjih dana kroz medije sasulo drvlje i kamenje na jedan ponton, koji je postavljen - ilegalno. No, da stvar nije crno-bijela, doznali smo kad smo zagrebali malo dublje.

U spomenutoj uvali djeluje restoran Shkoy, a koji se nalazi na zemljištu Matka Pavkovića. Dakle, Pavković s restoranom u formalnom smislu nema ništa već samo drugom subjektu iznajmljuje prostor.

Inače, riječ je o jako kvalitetnom, destinacijskom restoranu/beach baru koji zapošljava gotovo 60 ljudi i kao takav nikad nije bio predmet ikakvih kontroverzija uobičajenih za takve destinacije.

Najveći logistički "problem" leži u tome što se do restorana može doći samo i isključivo brodom odnosno pontonom na kojeg se iskrcavaju putnici i zatim prošeću do restorana.

- Problemi nastaju u proljeće ove godine kad se skupina predvođena s dvije aktivistice odlučuje na orkestrirani medijski napad na mene tvrdeći da sam devastator koji postavlja ilegalne pontone zbog želje za zaradom. Ovim putem moram i naglasiti da sam svjestan kako na otoku postoji niz nepravilnosti u pogledu raznih ekocida i sličnih anomalija. Ali ovdje je tema ponton i napad na mene. Taj ponton znači život nautičarima i ugostiteljima i o njemu direktno ovisi više od sto ljudskih sudbina, ali i najznačajnija grana turizma srednje Dalmacije - pojašnjava Pavković i dodaje kako nisu sveci ni oni koji ga uporno prijavljuju, jer kako dodaje, nekolicina njih ima bespravne objekte, iznajmljuje ilegalne parkinge ili pak ispušta fekalije na nepropisan način.

- Dužan sam reagirati zbog blaćenja vlastitog imena koje je svedeno na epitete "devastator", "divlji kapitalist", "obijesni nautičar" i sl. - priča nam Pavković.

- Postojeći ponton uklonjen je prije desetak dana po nalogu komunalnog redarstva grada Trogira, a kazna je poslana u pravnom smislu nepoznatom vlasniku budući da stvarni vlasnik nije detektiran. Međutim, fizička osoba, dakle ne pravna nego fizička osoba postavila je prije tri dana opet ponton na svoju ruku. On će svjesno plaćati kazne i vraćati ponton do kraja ljetne sezone i vidjet ćemo kako će se nadležne službe ponašati po tom pitanju - kažu nam pak iz jednog najuglednijih zagrebačkih odvjetničkih ureda koji su krenuli sa zastupanjem zainteresiranih nautičara i ugostitelja.

Kazali su nam i da je policija uredovala prije dva dana na kontinuirane pozive jedne od prijaviteljica, ali vrlo brzo su otišli jer naprosto nisu nadležni za takvo što.

Ono što je u cijeloj priči najbizarnije jest to što su nautičari i ugostitelji praktično prisiljeni kršiti zakon jer pune dvije godine nema konkretne reakcije na njihov zahtjev kojeg su poslali nadležnom uredu Splitsko-dalmatinske županije sukladno "novom" Zakonu o pomorskom dobru, a sve s ciljem ishođenja potrebne lokacijske dozvole za ponton.

Na prvi odgovor čekali su više od godinu dana zato što je županija čekala naputke resornog Ministarstva kako postupiti u konkretnom slučaju da bi ista županija zatim ugostitelje uputila na izradu i slanje novog zahtjeva, a u međuvremenu su prošle dvije godine. Naputci Ministarstva poslani su tek u veljači 2025. godine svim županijama koje imaju izlaz na more. Ministarstvo-mora--mis--ljenje-pontoni-mi--ljenje

- Legitimno je pitanje jesu li brodari i ugostitelji krivi zato što nema pravilnika, podzakonskih akata i što odluke županije ovise o naputcima Ministarstva. Je li u redu tako birokratski mrcvariti ljude i upućivati ih na novi zahtjev koji iziskuje vrijeme i logistiku, a stari je, eto, nevažeći jer je poslan prije samih naputaka Ministarstva? - pita se Pavković.

- Prema naputcima Ministarstva udovoljava se apsolutno svim točkama za ponton. Osim potvrde o tipskom odobrenju i odobrenju sidrenog sustava, a toj proceduri se ne može pristupiti dok županija ne odobri zahtjev koji je nanovo poslan baš ovih dana. U međuvremenu su ostvareni kontakti i s nadležnim tijelom Hrvatskim Registrom Brodova po pitanju procedura te izrade elaborata utjecaja morskih struja i valova. Sve formalne radnje po tom pitanju su poduzete i čeka se samo županija. Dakle, može se reći da su napravljeni svi preduvjeti da ponton postane legalan - kaže odvjetnički tim.

Kao zadnji korak ostaje ishođenje suglasnosti nadležne Lučke kaptenija da potnon nema utjecaja na sigurnost plovidbe što se smatra pak formalnošću u pravnom smislu.

Ali problem je u tome što cijela procedura može potrajati i nekoliko mjeseci, a sezona je u svojoj špici i ugostiteljima je, naravno, u cilju odraditi sezonu. I spremni su plaćati kazne i to vrlo otvoreno komuniciraju. Također, pozivaju nadležne službe na razum i shvaćanje šireg konteksta ove priče.

- Možda to nije najmoralniji način, ali jednostavno je činjenica da je do ovoga dovela administrativna i politička konfuzija i institucionalno nečinjenje. Sada turistički radnici na glavi imaju i nekolicinu aktivista koji ne razumijevaju srž problema - kaže Pavković dodavši kako su spremni sjesti za stol sa svima, razgovarati, doći do zajedničkog rješenja pa čak i financirati sve potrebne studije, elaborate ili privezišta kako bi se udovoljilo zakonu. Jedini je problem, kaže u rokovima. Dok se čekaju tijela, posao staje, a to znači da je ugrožena najvažnija grana našeg turizma kao i radna mjesta.

- Vrlo je važno naglasiti da ponton, a niti brodovi ne devastiraju okoliš, morsku obalu, površinu mora niti njegovo dno. Ne postoji niti jedan formalni dokaz o tome kao niti nalaz bilo kojeg nadležnog tijela. Nema fekalija, nema divljeg privezivanja, nema divljeg sidrenja, nema dizela... Gosti uredno siđu s broda, odlaze u restoran na ručak i zatim se ukrcavaju i odlaze. Dakle, argument aktivista o tome da je u uvali "previše brodova" nije utemeljen već je dio njihove subjektivne percepcije.

Ljudi u Dalmaciji i ostatku Hrvatske skloni su čitati samo naslove i uvijek pronalaziti krivce među turističkim djelatnicima. No nije uvijek tako. Treba proširiti kontekst i činjenice. Htjeli bismo turizam ali bez turista. Dakle, ako smo turistička država koja sve moguće napore ulaže u razvoj luksuznog smještaja, resorta, destinacija i nautiku onda bismo sada trebali utrnuti takav oblik turizma, sve poreze, plaće, komunalne doprinose i infrastrukturu i vjerovati aktivistima samo zato što su aktivisti? A što ako se pojavi informacija da ti aktivisti rade grozne stvarii zbog nečijih pak trećih interesa? - poručuje.

Što o pontonima kaže Zakon? Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama predviđa mogućnost postavljanja privremenih pontonskih privezišta uz restorane na otocima, ali samo pod vrlo strogo definiranim uvjetima i u iznimnim slučajevima. Da bi restoran na otoku mogao legalno postaviti ponton na pomorskom dobru, moraju biti ispunjeni svi sljedeći uvjeti: Restoran ili konoba mora biti razvrstan prema posebnom propisu i smješten uz samo pomorsko dobro. Pristup objektu nije moguć na drugi način osim morskim putem, ili cestovnim putem nije moguća opskrba objekta niti pristup gostiju. Važeće rješenje o udovoljavanju minimalnim uvjetima za restoran ili konobu. Privremeno pontonsko privezište može biti postavljeno najduže šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini. Nakon toga ugostitelj je dužan sam ukloniti i spremiti ponton. Potvrda o tipskom odobrenju i odobrenju sidrenog sustava mora biti izdana od Hrvatskog registra brodova. Sigurnost plovidbe: Nema zapreka s osnova sigurnosti plovidbe, što se dokazuje rješenjem nadležne lučke kapetanije. Veličina: Koncesija se može dati za do 50 metara upotrebljive obale s pripadajućim sidrenim sustavom i dijelom morskog akvatorija. Nema naplate veza: Vezivanje se može uvjetovati konzumacijom u restoranu, ali se vezovi ne smiju naplaćivati kao u marinama. Dodatne napomene Privremeno znači vremenski ograničeno, a iznimno znači da se takva koncesija daje samo u posebnim slučajevima. Vlasnici koncesije dužni su primiti osobe u nevolji na moru i ukloniti ponton po završetku sezone. U suprotnom, prijete im značajne novčane kazne (od 33.000 do 130.000 eura). Rješenje je namijenjeno objektima koji nemaju cestovni pristup, dok restorani koji imaju cestovni pristup uglavnom ne ispunjavaju uvjete za ovakvu koncesiju.