Bizaran video iz Banje Luke: Otac zavezao sina za banderu, reagirala policija

Društvenim mrežama proširio se jeziv prizor snimljen u banjalučkom naselju Lauš – na snimci se vidi mladić koji je vezan za stup, nakon čega do njega dolazi policija.

Nju su pozvali prolaznici koji su svjedočili uznemirujućem prizoru, nakon čega policija oslobađa mladića. Na snimci se vidi i mladićev otac koji se prepire s policajcima.

Portal Klix.ba piše kako je mladića za banderu vezao otac, koji je potom uhićen zbog nasilja u obitelji. Po neslužbenim informacijama, sin je maloljetan.

Pozadina ovog događaja još nije poznata.