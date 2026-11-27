Neobična situacija zabilježena je u petak prijepodne na prometnom raskrižju Ulice slobode i Ulice Matice hrvatske u Splitu.

Kako nam javlja čitateljica, plavi Hyundai otklizao je nasred raskrižja, gdje je ostao stajati najmanje deset minuta.

Sumnja se da vlasnik automobila nije pravilno aktivirao ručnu kočnicu, zbog čega se vozilo samostalno pokrenulo.

Nesvakidašnji prizor iznenadio je prolaznike, a vozačima koji prolaze ovim dijelom grada savjetuje se dodatan oprez.

Točne okolnosti događaja zasad nisu službeno potvrđene.