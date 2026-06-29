Bivšoj napravio lažni Tinder profil i slao muškarce na kućni prag da je siluju. Osuđen je

Muškarac iz Velike Britanije osuđen je na osam godina zatvora nakon što je iz osvete bivšoj partnerici otvorio lažni profil na Tinderu i nepoznatim muškarcima slao njezinu adresu uz tvrdnje da želi ostvariti "fantaziju o silovanju".

Sud u Chesteru 36-godišnjeg Asada Hussaina proglasio je krivim za uhođenje koje je kod žrtve izazvalo težak strah te za napad. Osim zatvorske kazne, izrečena mu je i 15-godišnja zabrana prilaska.

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Vezu prekinula nakon što joj je pretraživao mobitel

Tijekom suđenja utvrđeno je da je žena s Hussainom, koji se predstavljao pod lažnim imenom "Mick Renney", bila na nekoliko spojeva u proljeće 2024. godine.

Vezu je prekinula nakon što se jedne noći probudila i zatekla ga kako pregledava sadržaj njezina mobitela. Iako ga je odbila, Hussain je nastavio inzistirati na obnovi veze.

Muškarci su joj počeli dolaziti na kućni prag

Nekoliko mjeseci kasnije na njezinoj adresi počeli su se pojavljivati nepoznati muškarci uvjereni da su s njom dogovorili susret putem Tindera.

Prema optužnici, Hussain je na lažnom profilu objavljivao njezinu adresu i broj telefona te slao poruke u kojima je tvrdio da žena želi da prema njoj budu grubi i da ostvare njezinu "fantaziju o silovanju". U porukama je čak pisalo da, ako kaže "ne", to zapravo znači da želi nastaviti.

Policija vjeruje da je na taj način prevario najmanje 18 muškaraca, iako smatra da bi stvaran broj mogao biti i veći.

Situacija je postala opasna

U jednom je slučaju muškarac, vjerujući u upute s lažnog profila, snažno gurnuo ulazna vrata kuće dok ih je žrtva otvarala, pri čemu je puklo staklo.

Kasnije istoga dana drugi je muškarac ušao u kuću dok se njezina maloljetna kći nalazila sama na katu. Srećom, otišao je bez incidenta.

"Nitko nema pravo učiniti da se osjećam nesigurno u vlastitom domu"

Nakon izricanja presude žrtva je poručila da joj ona donosi određeni mir, ali da ne može izbrisati posljedice koje je pretrpjela.

"Ne bi trebalo biti važno što više nisam željela izlaziti s njim. 'Ne' bi trebalo značiti 'ne'. Danas se pitam koliko muškaraca još uvijek ima moju adresu i vjeruje da želim biti seksualno napadnuta", izjavila je.

Policijski istražitelj Keith Terrill opisao je slučaj kao jedan od najuznemirujućih i tehnički najsloženijih s kojima se policija u Cheshireu susrela.

"Riječ je o izrazito manipulativnoj osobi koja je učinila sve kako bi kod žrtve i njezine djece izazvala strah. Posljedice za obitelj bile su razorne", rekao je istražitelj.