Bivši vratar Hajduka napustio Slaven Belupo nakon manje od pet mjeseci: U deset utakmica primio 19 golova

Karlo Sentić, 25-godišnji vratar iz Dubrovnika i nekadašnji čuvar mreže splitskog Hajduka, više nije igrač Slaven Belupa. Koprivnički prvoligaš objavio je da je sa Sentićem dogovoren sporazumni raskid ugovora, čime je njihova suradnja završila nakon nepuna pet mjeseci.

Sentić je u Slaven Belupo stigao 22. lipnja 2026. godine, kada je potpisao dvogodišnji ugovor. Ipak, njegova epizoda u Podravini završila je znatno ranije od planiranog, već sredinom studenoga.

Deset nastupa i 19 primljenih pogodaka

Tijekom boravka u Koprivnici Sentić je upisao ukupno deset službenih nastupa, odnosno 900 minuta provedenih između vratnica. U tom je razdoblju primio 19 pogodaka, dok je samo jednom uspio sačuvati mrežu netaknutom. Iz Slaven Belupa zahvalili su mu na vremenu provedenom u klubu te mu poželjeli sreću u nastavku nogometne karijere.

Prošao Hajdukovu školu, branio i za prvu momčad

Karlo Sentić dobro je poznato ime navijačima Hajduka. U splitski klub stigao je 2015. godine iz dubrovačke Nogometne akademije Libertas, nakon čega je prošao omladinske kategorije Bijelih. Branio je i za Hajdukovu B momčad, a nakon posudbe u Varaždinu dobio je priliku među vratnicama prve momčadi splitskog prvoligaša. U sezoni 2022./2023. upisao je 18 prvenstvenih nastupa za Hajduk. Tijekom karijere nastupao je i za kazahstanski Ordabasy te mađarski Diósgyőr, iz kojeg se proteklog ljeta vratio u hrvatski nogomet.

Iako je u Koprivnicu stigao s ambicijom da ponovno uhvati kontinuitet nastupa u HNL-u, njegova suradnja sa Slaven Belupom završila je nakon samo deset utakmica.