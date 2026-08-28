Bivši veznjak: "U Hajduku sam igrao za 4300 kuna. Rekli su mi da moram igrati iz ljubavi"

Filip Bradarić (34), umirovljeni nogometaš, bivši defenzivni vezni Hajduka i Rijeke sa šest nastupa za Hrvatsku i sa svjetskim srebrom 2018., otkrio je kako je došlo do njegova transfera iz Hajduka u Rijeku u veljači 2015.

"Bio sam važan igrač kod Igora Tudora, ali igrao sam za 4.300 kuna mjesečno. Onda je došla ponuda Rijeke, pa sam otišao na razgovor kod predsjednika i direktora Hajduka. Tražio sam od njih bolji ugovor. Oni su mi na to rekli da ja za Hajduk moram igrati iz ljubavi. Odgovorio sam im da su oni sigurno u Hajduku iz ljubavi", izjavio je Bradarić u podcastu The Engine.

Bradarić je za Hajduk igrao 58 utakmica uz učinak od tri gola i sedam asistencija. U Rijeku je otišao uz odštetu od 300 tisuća eura. Nakon što je za Rijeku odigrao 132 utakmice, postigao 8 golova, namjestio 15 te osvojio duplu krunu, prodan je u Cagliari za 6 milijuna eura. Kasnije se iz tog kluba vratio u Hajduk na posudbu.