Bivši Vatreni povukao veliki potez: Kreće u potpuno novu priču

Bivši hrvatski reprezentativac Danijel Pranjić otvorio je novo poglavlje svoje bogate nogometne karijere. Nakon godina provedenih na travnjaku, a potom i uz aut-liniju u ulozi trenera, Pranjić je objavio kako ulazi u svijet nogometnog menadžmenta kroz Panenka Sports Management. Sve je objavio na svom Instagram profilu, uz poruku kojom je jasno dao do znanja da ostaje u nogometu, ali u potpuno drukčijoj ulozi.

"Novo poglavlje. Ista igra"

"Novo poglavlje. Ista igra. Nakon godina na terenu, a kasnije i uz aut-liniju kao trener, vrijeme je za sljedeće poglavlje", poručio je Pranjić. Objasnio je kako svoje iskustvo, poznanstva i razumijevanje nogometa sada želi iskoristiti kako bi pomagao igračima u razvoju i donošenju važnih odluka tijekom njihovih karijera. "Svoje iskustvo, mrežu kontakata i razumijevanje nogometa donosim u Panenka Sports Management s jednim jasnim fokusom – pomoći igračima da se razvijaju, donose prave odluke i izgrade uspješne karijere", objavio je.

Svoj dosadašnji nogometni put sažeo je vrlo jednostavno: "Igrač → trener → nogometni menadžment".

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Danijel Pranjic 🇭🇷 (@danijelpranjic32dp)

Od hrvatske reprezentacije i Bayerna do trenerske klupe

Danijel Pranjić, rođen 2. prosinca 1981. godine u Našicama, iza sebe ima iznimno bogatu igračku karijeru. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 58 puta, a bio je dio reprezentacije na Europskim prvenstvima 2008. i 2012. te Svjetskom prvenstvu 2014. godine. Tijekom karijere nosio je, među ostalima, dresove Osijeka, Dinama, Heerenveena, Bayerna, Sportinga, Celte Vigo i Panathinaikosa. Posebno se pamti razdoblje provedeno u Bayernu od 2009. do 2012. godine, a u sezoni 2009./2010. s njemačkim velikanom osvojio je naslov prvaka Bundeslige.

Nakon završetka igračke karijere krenuo je trenerskim putem. Radio je, između ostalog, u Dubravi, Trnju, tuzlanskoj Slobodi i GOŠK-u iz Gabele, a prvi ozbiljniji trenerski korak napravio je na Cipru. Sada slijedi novo poglavlje. Umjesto izravnog rada s momčadi s klupe, Pranjić svoje veliko iskustvo stečeno kroz više od dva desetljeća profesionalnog nogometa želi prenijeti na igrače kojima će pomagati u izgradnji karijere.

"Počinje čipom. Završava ostavštinom", zaključio je Danijel Pranjić.