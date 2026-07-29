Bivši Vatreni otkrio što se događa između Garcije i Livaje: "Često razgovaramo o toj mržnji"

– Volim Split, iako nisam igrao za Hajduk. Kad god dođem dolje, dobro sam dočekan, i znam njihov mentalitet. Dosta razgovaram s Garcijom o toj situaciji. Piše se o nekakvoj mržnji između njega i Livaje; ta mržnja, naravno, ne postoji. Garcia bi želio najboljeg Livaju na terenu i on to pokušava izvući na način koji najbolje zna – kaže Danijel Pranjić, piše Večernji list.

Nevjerojatno zvuči podatak da Hajduk, koji u europskim natjecanjima – Kupu pobjednika kupova, Kupu sajamskih gradova/Kupu Uefe/Europskoj ligi, Kupu/Ligi prvaka, Konferencijskoj ligi – nastupa još od 1967., nikada još nije gostovao na Cipru.

A u četvrtak u 19 sati u Limassolu brani 2:0 protiv tamošnjeg Pafosa, kluba koji je u prošloj sezoni igrao u grupnoj fazi Lige prvaka. Za usporedbu s bijelima, Pafos je svoju prvu europsku utakmicu u svojoj povijesti odigrao tek 2024. godine, s obzirom na to da je osnovan tek 2014. godine, i ukupno ima samo 33 europske utakmice. Najznačajniju pobjedu ostvario je nad Villarrealom (1:0) u Ligi prvaka u studenom 2025. godine.

Hoće li Hajduku biti teže u Limassolu nego što je Pafosu bilo u Splitu?, pitali su bivšeg hrvatskog reprezentativca Danijela Pranjića, koji je nekada bio igrač i trener na Cipru.

– Hajduku će sigurno biti teže. Najprije, Pafos u prvoj utakmici nije pokazao baš pravo lice; vidjelo se u nekim trenucima kako su oni nevjerojatno dobri individualci, pogotovo Jaja, ali kao najveći potencijalni problem Hajduka vidim vremenske uvjete – kaže Pranjić pa objašnjava:

– Tamo će na terenu biti sigurno više od 40 Celzijevih stupnjeva! Sjećam se svog prvog dolaska na Cipar, trebalo mi je 10-15 dana da se prilagodim na tamošnju klimu, na vrućinu i nevjerojatnu vlagu, od koje ne možeš disati. To će Hajduku biti najveći izazov. Upozorio sam na to Gonzala Garciju, svoga prijatelja i nekadašnjeg suigrača u Heerenveenu.

Trener je svjestan te opasnosti, sigurno se ništa ne prepušta slučaju kada se priprema tako važna utakmica?

– Svjestan je on svega, samo je pitanje koliko će to uspjeti prenijeti na igrače. Jer, to je ipak šok za organizam. Zbog toga ciparski klubovi i prolaze dobro u pretkolima, jer se ona igraju baš u vrijeme najvećih vrućina. Međutim, moram istaknuti kako Pafos ima kvalitetu; to nije onaj Pafos iz moga razdoblja na Cipru, nego mnogo bolji, ali opet – nije ove godine tako jak kao što je bio prošle i pretprošle godine.

Osim Garcije, poznajete dobro i trenera Pafosa, Portugalca Sá Pinta?

– Da, on mi je bio trener u Sportingu. On je pozitivni luđak, sigurno će "napaliti" momčad. Nije nekakav vrhunski taktičar, ali sigurno će izvrsno pripremiti momčad koja će od prve minute otvoreno krenuti po pogodak. U tome možda i leži šansa Hajduka. Hajduku je svakako potreban pogodak da bi prošao dalje, i ja očekujem da će ga zabiti; ako budu igrali na "nulu" i budu li čuvali rezultat, bit će im izrazito teško jer ja očekujem da će i Pafos sigurno dati gol.

Koliko u postocima dajete šanse Hajduku za prolaz?

– Ako budu pametni i ako dobro pripreme utakmicu, onda su s kapitalom od 2:0 sigurno u prednosti. To je jako dobar rezultat. Ne tvrdim da će proći sto posto, ali postotak je na njihovoj strani. Bit će to zanimljiv dvoboj; i s taktičke, trenerske strane, a i za gledatelje. Osobito će stresan biti za Hajdukove navijače, a ja se nadam da će Hajduk proći. Na osnovi prve utakmice – zaslužio je to. Naravno, i zbog Garcije to želim, jer smo jako dobri prijatelji.

Znam splitski mentalitet

Kako gledate na zvižduke publike prema njemu i na konflikt s Livajom?

– Volim Split, iako nisam igrao za Hajduk. Kad god dođem dolje, dobro sam dočekan, i znam njihov mentalitet. Dosta razgovaram s Garcijom o toj situaciji. Piše se o nekakvoj mržnji između njega i Livaje; ta mržnja, naravno, ne postoji. Garcia bi želio najboljeg Livaju na terenu i on to pokušava izvući na način koji najbolje zna. Garcia treba igrača koji se uklapa u njegov sustav, to je jednostavno tako. Ja sam mu rekao: "Držat će te rezultat. Dok ga imaš, bit će sve O. K." On to zasad dobro "hendla", iako mu nije jednostavno, sigurno ga bole ti zvižduci jer su u ovom trenutku nezasluženi. Prva utakmica pokazala je da Hajduk igra moderan nogomet. Žao mi je malog Brajkovića jer se digao kao igrač, a on je baš Garcijin proizvod. Vratio je Pukštasa, prodao je Mlačića... Ma Garcia donosi dobro Hajduku, nisu mogli dobiti boljeg trenera od njega – zaključio je Danijel Pranjić.