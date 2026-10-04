Bivši 'vatreni' nakon povijesnog debakla: "Ovo je sramotno, Bilić je krenuo pogrešnim putem"

Došli su Englezi na Kvarner iz Praga, dan-dva su se sunčali i brčkali u moru u Opatiji, da bi u subotu istrčali na travnjak Rujevice i deklasirali našu reprezentaciju! Naš bivši reprezentativac, Robert Špehar (56), ovako je za Sportske novosti komentirao apsolutni debakl Hrvatske i najteži, neprihvatljivi 0:7 poraz protiv Engleske:

- Teško je izabrati pravu riječ kojom bi se opisalo ono što smo vidjeli u Rijeci. I nekako mi je najprikladnija ona koja je zapravo najgora, ona koja je najžalosnija - bilo je tužno, jako tužno... Tužno je najprije bilo u Španjolskoj gledati našu nemoć, ali nakon onih 1:4 nekako smo se nadali da su se igrači u Sevilli kao nešto čuvali za Rujevicu i Englesku, pa hajde, lagano smo prešli preko tog teškog poraza, ipak je Španjolska, je li, svjetski prvak i top-momčad – rekao je Špehar za Sportske novosti i nastavio:

- Međutim, nakon ovog debakla i sramotnog poraza na Rujevici, mora se reći i izborniku Slavenu Biliću da je krenuo pogrešnom stazom! Ovo definitivno nije pravi put, ništa ne štima u našoj momčadi, svaka je linija bila znatno ispod željene razine. Pa mi smo gotovo sve pogotke primili iz našeg peterca, Englezi su nam se, kao i Španjolci, ušetavali u gol! Takvom su lakoćom dolazili u krilo Livakoviću, bilo je potrebno samo jedno jedino dvostruko dodavanje pa da nam cijela obrana ispadne iz igre. Jasno je da nije kriv samo obrambeni dio momčadi, svi su podbacili, napad je bio odsječen, kao da ga nije bilo, vezni red trom i nepokretan, bez energije, obrana nevjerojatno propusna. Igrači koji igraju u velikim europskim klubovima stoje na terenu kao amateri, Vušković je stalno kasnio, Stanišić žalostan, na kraju i neozbiljan, Gvardiol neprepoznatljiv, Perišić se uklopio u sivilo. Vezni red spor i bezidejan, bez agresije, nismo spojili dva dodavanja, puštalo se Engleze da nam rade što hoće. Ovo je doista zabrinjavajuće, na tri utakmice primili smo čak 12 pogodaka, a od tog tuceta golova Livakoviću se može možda prigovoriti za onaj pogodak Yamala u prvi kut, iako je španjolski napadač i kod tog gola došao u krilo našem vrataru. Nama se, dakle, suparnici ušetavaju u gol, to je strašno!

Spomenuli ste da je Bilić zakoračio pogrešnom stazom. Na što ste konkretno mislili?

- Neke mi stvari baš nisu jasne. Znam da igramo četiri utakmice u dva tjedna, znam da treba rotirati igrače, ali ne shvaćam neke poteze. Primjerice, Beljo zabije gol u Španjolskoj, svi kažu da je dobro igrao, a onda protiv Engleza završi na tribini. Kao i Budimir, napadač koji je zabio u karijeri više od 100 golova i stalno dobro igra u klubu. I on je bio na tribini. Neke se stvari jednostavno moraju reći. Zadnja nam je linija spora, može se gdjekad pokriti jedan spori stoper, ali ne i dvojica. Uostalom, protiv Španjolske smo primili četiri gola, a mogli smo lako dobiti osam. Englezi su nam zabili sedam, a mogli su, bez previše muke, utrpati i 12 pogodaka! Ne želim biti grub, ali to je nedopustivo, sramotno...

Cijela je momčad, osim vratara Livakovića, koji je na obje utakmice bio „na streljani”, apsolutno zakazala. Zašto je to bilo tako?

- Ne znam, odgovor na taj upit moraju pronaći izbornik i stručni stožer, moraju sjesti, razgovarati i pronaći rješenje za očite probleme. A puno je problema. Ne vidi se kakvi su to naši planovi, koji su to postavljeni ciljevi... I to me više brine od ovih 1:4 i 0:7, ne vidim kamo idemo, što želimo, kako ostvariti ciljeve? I na ta pitanja odgovore moraju pronaći Slaven Bilić i njegov stožer. Nisam negativan, ni destruktivan, i dalje vjerujem da oni to mogu napraviti, dajem im punu potporu, ali neke su se stvari morale reći. Ne smije se lutati, a čini mi se da lutamo...

Već u utorak dolazi Španjolska u Split?

- Ne znam što bih rekao. Nadam se najboljem, a strahujem od potpunog potopa! Neshvatljivo mi je bilo da su naši igrači u 10. minuti utakmice trčkarali! U jednom sam trenutku počeo prebrojavati igrače na terenu, činilo mi se da Englezi imaju jednoga ili dvojicu više! Naši su igrači stajali daleko od suparnika, nisu bili agresivni, nije bilo energije, želje... Ništa, ništa nisam vidio! Nemoguće je da nismo bili agresivni na svom travnjaku! Englezi su nam održali pravu lekciju u svakom segmentu igre, nikad Hrvatska nije izgledala ovako jadno i tužno – smatra Špehar, koji je u osam navrata igrao za našu nacionalnu vrstu.