Bivši trofejni Hajdukovac komentirao susret s Varaždinom: "Hajduk je bilo biliže pobjedi"

Hajduk nije uspio do tri boda u Varaždinu, završilo je podjelom bodova i rezultatom 1:1.

“Bijeli” su bili bliži pobjedi, poveli su ranim golom Rebića i moglo se donijeti pobjedu i tako osokoljen čekati Dinamo u najvećem hrvatskom derbiju, koji se u nedjelju igra na Poljudu.

Za komentar smo zamolili Stipu Balajića, nekad trofejnog Hajdukovca, koji je osvajao prvenstva, kupove i superkupove devedesetih godina kao igrač Hajduka, a danas je nogometni trener:

“Hajduk je bio bliži pobjedi, u visokom presingu, što su Varaždinci koristili za kontranapade, što je i normalno u takvoj igri. Žao mi je, jer mislim da smo zaslužili pobijediti, stiskali smo čitavo vrijeme, dosta je igrača dolazilo u završnicu. Ali, idemo dalje, još ima dosta utakmica do kraja prvenstva.”

Za nadati se je da će sutra Mario Carević otkinuti koji bod umornom Dinamu, pa onda u nedjelju derbi pred prepunim Poljudom.