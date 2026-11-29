Dok se na Poljudu pišu neke nove nogometne priče, bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso proživljava jedno od najuspješnijih razdoblja svoje trenerske karijere. Njegov Lazio nastavlja nizati pobjede u talijanskoj Serie A, a nakon subotnjeg gostujućeg slavlja protiv Torina rezultatom 2:1 učvrstio je vodeću poziciju na prvenstvenoj ljestvici. Kako navodi službena stranica talijanske Serie A, Lazio je ostvario najbolji prvenstveni početak u povijesti kluba. Rimljani su u prvih 13 kola upisali 11 pobjeda i dva remija, osvojivši 35 od mogućih 39 bodova.

Nije zaboravio što su o njemu govorili

Posebnu pozornost talijanskih medija izazvao je Gattusov istup nakon utakmice. Bivši trener splitskih Bijelih nije zaboravio kritike kojima je bio izložen na početku sezone. Ugledni talijanski portal SportMediaset u prvi je plan stavio upravo njegov obračun s kritičarima.

"Ne zaboravljam da su govorili da sam nesposoban i da ćemo ispasti iz lige", poručio je Gattuso. Temperamentni Talijan, kojeg navijači Hajduka dobro pamte po osebujnim konferencijama za medije i izravnom načinu komunikacije, istaknuo je da je posebno ponosan na mentalitet svojih nogometaša.

U razgovoru za Sky Sport Italia Gattuso je naglasio da, unatoč sjajnim rezultatima, ne želi da se njegova momčad previše opterećuje prvenstvenom ljestvicom. Svjestan je da će tijekom sezone doći i teži trenuci, ali trenutačno ne vidi razlog za promjenu načina rada. Posebno je zadovoljan doprinosom igrača s klupe, intenzitetom treninga i zajedništvom unutar svlačionice. O nevjerojatnom učinku bivšeg Hajdukova trenera izvijestio je i TuttoMercatoWeb. Gattuso je odbacio tezu da će tek nadolazeće utakmice pokazati pravu vrijednost njegove momčadi, podsjetivši na dosadašnjih 13 prvenstvenih susreta bez poraza.

Kako prenosi talijanska novinska agencija ANSA, Lazio sada očekuju dva velika izazova – utakmica protiv Atalante, koju vodi nekadašnji Lazijev trener Maurizio Sarri, a potom i veliki gradski derbi protiv Rome. Gattuso je svjestan važnosti rimskog derbija za navijače, ali pokušava smanjiti pritisak na svoje nogometaše. Za njega i ta utakmica, bez obzira na golemo rivalstvo, donosi jednaka tri boda kao i svaka druga.

Od Poljuda do vrha talijanskog nogometa

Gennaro Gattuso vodio je Hajduk tijekom sezone 2024./2025., a njegov boravak u Splitu obilježili su velika očekivanja, temperamentni medijski istupi i borba za naslov hrvatskog prvaka. Danas nekadašnji trener splitskih Bijelih predvodi vodeću momčad talijanskog prvenstva, ruši klupske rekorde i prkosi prognozama brojnih skeptika.

Od čovjeka kojem su predviđali neuspjeh postao je protagonist jedne od najvećih nogometnih priča aktualne sezone u Italiji.