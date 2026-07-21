Bivši trener Hajduka nastavlja europski pohod: Dambrauskas ne zna za poraz u Ligi prvaka

Valdas Dambrauskas, bivši trener Hajduka, nastavlja nizati pobjede na klupi azerbajdžanskog Sabaha. Njegova momčad svladala je finski KuPS rezultatom 1:0 u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka i tako napravila važan korak prema nastavku europskog natjecanja.

Poništen pogodak, a zatim slavlje Sabaha

Sabah je mogao povesti već u 33. minuti, kada je mrežu finskog prvaka zatresao Umarali Rakhmonaliyev. Pogodak ipak nije priznat zbog prekršaja koji je prethodio završnici akcije.

Domaća momčad do zasluženog je vodstva stigla u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Nakon asistencije Ivana Lepinjice, srpski nogometaš Veljko Simić svladao je vratara KuPS-a i postavio konačnih 1:0.

Dambrauskas još uvijek bez pogreške

Bivši trener Hajduka tako je nastavio savršen niz u ovosezonskim kvalifikacijama za Ligu prvaka. Sabah je u prvom pretkolu dvaput svladao velškog prvaka The New Saints, najprije rezultatom 2:0, a potom i 2:1. Dambrauskasova momčad tako nakon tri europske utakmice ima tri pobjede.

Litavski stručnjak Hajduk je vodio tijekom sezona 2021./2022. i 2022./2023., a sada s azerbajdžanskim klubom pokušava izboriti mjesto u trećem pretkolu najprestižnijeg europskog klupskog natjecanja.

Uzvratna utakmica KuPS-a i Sabaha odigrat će se 28. srpnja u Finskoj, gdje će momčad bivšeg Hajdukova trenera braniti minimalnu prednost.