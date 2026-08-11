Bivši trener Hajduka izveo čudo u Ligi prvaka: Dance ispratio s četiri komada

Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas priredio je veliku senzaciju u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Njegov Sabah pred domaćim je navijačima svladao danski Aarhus s uvjerljivih 4:0 i nadoknadio zaostatak iz prve utakmice, koju je izgubio 2:1.

Azerbajdžanski prvak do velikog je preokreta stigao u drugom poluvremenu. Simić je otvorio dansku obranu u 59. minuti, Solvet je osam minuta poslije povećao prednost, a Mickels i Severina u završnici su potvrdili uvjerljivu pobjedu i ukupnih 5:2.

Sabah će za plasman u ligašku fazu Lige prvaka igrati protiv Hapoela Beer Sheve koji je izbacio Crvenu zvezdu.

Dambrauskas je hrvatskoj nogometnoj javnosti dobro poznat iz razdoblja provedenog na klupama Gorice i Hajduka, s kojim je 2022. godine osvojio Hrvatski kup. U Sabah je stigao prošlog ljeta i odmah u prvoj sezoni osvojio dvostruku krunu, predvodivši klub i do prvog naslova azerbajdžanskog prvaka u njegovoj povijesti, piše Net.hr.