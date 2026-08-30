Bivši svjetski prvak poslao jasnu poruku Hrgoviću: "Moj savjet mu je..."

Filip Hrgović postao je svjetski prvak u teškoj kategoriji nakon spektakularne pobjede protiv Mosesa Itaume, a njegov veliki uspjeh za Dnevnik Nove TV komentirao je legendarni hrvatski boksač Stipe Drviš.

Drviš je čestitao Hrgoviću na povijesnom rezultatu za hrvatski boks, ali priznao kako tijekom prvih osam rundi nije izgledalo kao da će večer završiti slavljem hrvatskog teškaša.

Itauma je bio bolji u prvom dijelu borbe, ali nikada prije u profesionalnoj karijeri nije otišao dalje od šeste runde. Kako je meč odmicao, ostajao je bez energije, a Hrgović je dočekao trenutak za veliki preokret.

"Ubijao ga je na poene tih osam rundi, ali kod mladog Engleza presudilo je neiskustvo. Nije kalkulirao na 12 rundi, izgorio je prije. Filip je čekao svoju priliku i dočekao je", smatra Drviš.

Posebno se osvrnuo na velik broj snažnih udaraca koje je Hrgović primio.

"Ako je to bila taktika, bila je vrlo riskantna jer je Filip primio dosta dobrih, jakih udaraca u glavu. Na svu sreću, čvrst je i izdržao je to. Ja se nadam da to nije bila taktika, ali evo, dobro je prošlo."

"Takvi udarci dugoročno su štetni"

Upravo je Hrgovićeva nevjerojatna sposobnost primanja udaraca nakon meča postala jedna od glavnih tema u boksačkom svijetu. I sam Hrgović je nakon pobjede podsjetio na raspravu s Itaumom o važnosti "brade" u boksu.

Drviš je, međutim, na cijelu priču pogledao i iz perspektive zdravlja boksača.

"Svaka mu čast koliko je udaraca podnio, ali koliko je to dobro i nije dobro za njegovo zdravlje... Naravno, takvi udarci dugoročno su štetni."

Zbog toga smatra kako Hrgović sada ne bi trebao razmišljati o što bržem povratku u ring.

"Prvo se treba dobro oporaviti. Treba mu dozvoliti da uživa u ovom uspjehu koji je napravio narednih par mjeseci. Moj savjet njemu bio bi da odmori glavu i onda krene dalje."

Vjeruje da može doći do ujedinjenja pojaseva

Drviš se osvrnuo i na mogućnost da Hrgović nakon osvajanja IBF-ova pojasa dobije priliku za još veći meč i ujedinjenje titula u teškoj kategoriji.

"Zašto ne? Četiri su relevantne boksačke organizacije koje se cijene, IBF, WBA, WBC i WBO. Ne vidim zašto ne bi došlo do nekog ujedinjenja. Mislim da bi vrlo lako moglo doći do toga", zaključio je Drviš.