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Bivši suprug Blanke Vlašić dobio dijete: Objavio emotivne fotografije i otkrio ime kćeri

Mondo je dobio seku

Bivši suprug hrvatske atletičarke Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, podijelio je sretnu vijest na društvenim mrežama. Objavio je emotivne fotografije iz rodilišta na kojima pozira sa svojom novorođenom kćeri i partnericom Charlotte Van Looy. 

Uz fotografije je otkrio i ime djevojčice. Njihova kći zove se Florence Van Gucht - Van Looy, a rođena je 11. kolovoza 2026. godine.

„Između nježnosti košute i snage vuka rodila se naša mala lavica“, napisao je Van Gucht uz fotografije, dodavši: „Život je najljepši kada je samo jedna stvar važna. Dobrodošla, draga.“

Na fotografijama se vidi emotivan trenutak iz rodilišta, a objava je izazvala brojne reakcije njegovih pratitelja koji su novopečenim roditeljima uputili čestitke.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli CHARLIE (@charlottevanlooy)

 

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