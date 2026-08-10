Bivši specijalac iz Splita objavio fotografiju iz Like pa poručio: "Očito smo loše 'očistili' Liku"

Bivši specijalac Kristian Petric iz Splita objavio je fotografiju s Velebita iz 1993. godine te se osvrnuo na ekocid koji se danas događa na području Like.

Fotografija je, kako navodi, nastala tijekom akcije Medački džep, kada je imao nepune 23 godine.

"Ovo je snimljeno na padinama Velebita 1993. godine u akciji Medački džep, Gospić, Lika. Imao sam nepune 23 godine!

Tada smo 'čistili' državu od bradatih spodoba, a danas, 33 godine poslije, na istome ovome području takozvani 'veliki Hrvati' za sitnu lovu prodali su zemlju i zatrovali je!

Očito smo loše 'očistili' Liku!", objavio je Petric.