Bivši specijalac iz Splita objavio fotografiju iz Like pa poručio: "Očito smo loše 'očistili' Liku"

Bivši specijalac Kristian Petric iz Splita objavio je fotografiju s Velebita iz 1993. godine te se osvrnuo na ekocid koji se danas događa na području Like.
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Fotografija je, kako navodi, nastala tijekom akcije Medački džep, kada je imao nepune 23 godine.
"Ovo je snimljeno na padinama Velebita 1993. godine u akciji Medački džep, Gospić, Lika. Imao sam nepune 23 godine!
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Tada smo 'čistili' državu od bradatih spodoba, a danas, 33 godine poslije, na istome ovome području takozvani 'veliki Hrvati' za sitnu lovu prodali su zemlju i zatrovali je!
Očito smo loše 'očistili' Liku!", objavio je Petric.