BIVŠI ŠEF SPLITSKOG SDP-a PRAVOMOĆNO KAŽNJEN Davor Matijević osuđen zbog psihičkog nasilja u obitelji

Davor Matijević, nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, bivši čelnik splitskog SDP-a i nekadašnji SDP-ov kandidat za gradonačelnika Splita, pravomoćno je kažnjen zbog psihičkog nasilja u obitelji nad suprugom.

Kako je u utorak priopćio Općinski prekršajni sud u Splitu, Matijević je proglašen krivim za prekršaj koji je, prema sudskoj odluci, počinio 27. kolovoza 2022. godine. Izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 265,45 eura.

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Presuda pravomoćna od svibnja

Postupak je pravomoćno okončan 12. svibnja 2026. godine, nakon što je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske potvrdio odluku prvostupanjskog suda. Time je presuda Općinskog prekršajnog suda u Splitu postala pravomoćna.

Od SDP-ova kandidata do nezavisnog vijećnika

Matijević je godinama bio jedno od najprepoznatljivijih imena splitskog SDP-a. U više je navrata bio SDP-ov kandidat za gradonačelnika Splita, a obnašao je i dužnost predsjednika splitske organizacije stranke.

Nakon formiranja posljednjeg saziva Gradskog vijeća Grada Splita napustio je SDP te je nastavio djelovati kao nezavisni vijećnik. U aktualnom sazivu splitskog Gradskog vijeća Matijević je nerijetko jedna od najvažnijih ruku u političkim odnosima snaga, s obzirom na to da gradsku vlast predvodi HDZ s partnerima, među kojima je i HGS Željka Keruma.