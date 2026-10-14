Bivši šef Hrvatskih cesta priznao da je primao mito, ali neće iza rešetaka: Još uvijek radi u državnoj tvrtki

Nakon što su temeljem sklopljenih sporazuma prošloga tjedna osuđeni svi njegovi suoptuženici, danas je također temeljem nagodbe sklopljene s USKOK-om osuđen i bivši predsjednik Uprave, a sada savjetnik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.

Škorić, kojega je USKOK teretio za primanje mita u vidu večera, avionskih karata i slično, ukupne vrijednosti oko 6000 eura, osuđen je tako danas na 11 mjeseci zatvora zamijenjenim radom za opće dobro, sporednu novčanu kaznu od 15.000 eura te, naravno, mora vratiti 6000 eura, piše Jutarnji list.

USKOK je u prošle dvije godine otvorio dvije zasebne istrage protiv Škorića, a činjenica da je bivši čelni čovjek HC-a sam, još prije prvoga uhićenja, podnio ostavku, izazvala je niz pitanja o tome je li Škorić bio upozoren da ga policija i USKOK "rade".

Naime, Škorić je naprasno u kolovozu 2024. podnio ostavku na mjesto direktora u HC-u, a već mjesec dana poslije bio je uhićen zbog sumnji da je tvrtki Osijek Koteks svoga rođaka Zorana Škorića namještao poslove. Taj slučaj rezultirao je nedavnim podizanjem druge optužnice protiv Škorića, a u tome postupku Škorić poriče krivnju.

Slučaj za koji je danas osuđen temeljem nagodbi pokrenut je bio u lipnju 2025., kada su policija i USKOK ponovno uhitili Škorića, ali zbog optužbi vezanih uz primanje mita od profesora emeritusa zagrebačkog Prometnog fakulteta (FPZ) Anđelka Ščukaneca, a osim Škorića i Ščukaneca istragom i kasnije optužnicom bili su obuhvaćeni bivši direktor Sektora za promet u Hrvatskim autocestama (HAC) Silvijo Čamber te Ščukanecov kolega s FPZ-a Darko Babić. Svi oni su priznali krivnju te su temeljem nagodbi osuđeni prošloga tjedna.

Čamber je tako osuđen na 11 mjeseci zatvora zamijenjenim radom za opće dobro te sporednu novčanu kaznu od 17.500 eura. Također mora vratiti 21.900 eura, koliko iznosi vrijednost građevinskih radova koje mu je kao mito platio Ščukanec. Ščukanec je dobio uvjetnu zatvorsku kaznu od jedne godine zatvora s trogodišnjim rokom kušnje te sporednu novčanu kaznu od 85.000 eura, dok je Babić pak zbog plaćanja večere za Škorića novcem fakulteta dobio 10 mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje. Ščukančeva tvrtka Chemosignal dobila je, pak, kaznu od 10.000 eura, piše Jutarnji list.

Usprkos dvama uhićenjima Škorić je sve do danas zaposlen na mjestu savjetnika Uprave HC-a, te smo ih pitali hoće li činjenica da sada ima i pravomoćnu osuđujuću presudu išta promijeniti u njegovom statusu. Iz HC-a su nam rekli kako pak s presudom nisu bili upoznati. "Hrvatske ceste nisu stranka u navedenom postupku. Od nadležnih institucija zatražit ćemo dostavu nagodbe kako bismo, nakon uvida u njezin sadržaj, utvrdili postoje li osnove za eventualno daljnje postupanje u vezi s radnim odnosom Josipa Škorića.", kažu iz Hrvatskih cesta.