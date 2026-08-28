Bivši ratni reporter: "Crvi će izlaziti iz njegova lijesa kako bi povratili"

Smrt Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije, a među najžešćima je ona poznatog španjolskog književnika i bivšeg ratnog reportera Artura Péreza-Revertea.

Na društvenoj mreži X Pérez-Reverte objavio je brutalnu poruku o bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske. "Umro je taj veliki ku*vin sin, mesar iz Bosne", napisao je na mreži X, a potom dodao kako će "crvi izlaziti iz njegova lijesa kako bi povratili".

Španjolski književnik ratove na prostoru bivše Jugoslavije dobro poznaje iz prve ruke. Kao reporter početkom 1990-ih izvještavao je iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uključujući Vukovar i Sarajevo.

Mladić je u Haagu služio doživotnu zatvorsku kaznu nakon što je pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici te druge ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini.