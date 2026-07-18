Bivši prvak Portugala pred gašenjem nakon 123 godine: Mora napustiti stadion i predati ključeve

Boavista, jedan od najpoznatijih portugalskih nogometnih klubova, mora zatvoriti sve svoje aktivnosti na stadionu Bessa i do 31. srpnja predati ključeve objekta. Odluku je donijela stečajna upraviteljica nakon što klub nije uplatio novac potreban za pokrivanje tekućih troškova i rada svih svojih sportskih sekcija.

Time se Boavista našla na rubu potpunog gašenja nakon 123 godine postojanja. Važno je naglasiti da u ovom trenutku još nije formalno potvrđeno pravno brisanje kluba. Donesena je odluka o zatvaranju djelatnosti i napuštanju stadiona, dok čelništvo i dio članova još pokušavaju pronaći novac i plan kojim bi spriječili konačnu likvidaciju, piše tportal.

Boavista nije ispunila uvjete dogovorene s vjerovnicima krajem 2025. godine. Klub je morao redovito osiguravati sredstva za plaćanje mjesečnih troškova, no uplata za lipanj nije stigla na račun stečajne mase.

Stečajna upraviteljica Maria Clarisse Barros zato je naredila zatvaranje svih aktivnosti koje se odvijaju na stadionu Bessa i u okolnim prostorima.

U odluci je navedeno da klub mora do posljednjeg dana srpnja predati instalacije ‘slobodne od ljudi i stvari’. Zatvaranje se ne odnosi samo na nogomet, nego i na ostale sportske sekcije, među kojima su gimnastika, atletika i drugi sportovi.

Dio zaposlenika već je obaviješten da im prijeti otkaz, a roditelji i sportaši pokušavaju pronaći nova mjesta za trening.

Dugovi veći od 150 milijuna eura

Boavistina likvidacija odobrena je još u rujnu 2025. godine, nakon što su dugovi kluba premašili 150 milijuna eura. Klub je nekoliko mjeseci poslije postigao dogovor s vjerovnicima i privremeno nastavio raditi, ali samo pod uvjetom da redovito pokriva svoj operativni manjak.

Problemi su se nastavili. Stadionski kompleks i druge nekretnine ponuđeni su na dražbi, upravi su oduzete ovlasti, a klub nije uspio pronaći trajno financijsko rješenje, piše tportal.

Boavista tijekom sezone 2025./26. nije odigrala nijednu utakmicu u natjecanju u koje je bila prijavljena. Profesionalna momčad ranije je administrativno izbačena iz viših rangova zbog financijskih problema, dugovanja i zabrana registracije novih igrača.

Klub koji je razbio portugalsku trojku

Boavista nije običan portugalski klub. U sezoni 2000./01. osvojila je prvenstvo ispred Porta, Benfice i Sportinga. Time je postala jedan od rijetkih klubova koji je uspio prekinuti dominaciju portugalske ‘velike trojke’.

U svojim vitrinama ima i pet portugalskih kupova te tri superkupa. Najveći europski uspjeh ostvarila je u sezoni 2002./03., kada je stigla do polufinala Kupa UEFA-e. Ondje ju je zaustavio Celtic, koji je potom u finalu u Sevilli izgubio od Porta.

Za Boavistu su tijekom godina igrala brojna poznata imena, a klub je bio prepoznatljiv po crno-bijelim kockastim dresovima i stadionu Bessa, jednom od domaćina Europskog prvenstva 2004. godine.

Portugalski mediji navode da skupina članova pokušava prikupiti novac potreban za nastavak aktivnosti, dok klupsko vodstvo radi na novom planu oporavka. Zbog toga još nije potpuno precizno reći da je Boavista pravno prestala postojati.

Ali stvarnost je brutalna: aktivnosti su zatvorene, zaposlenici odlaze, stadion se mora isprazniti, a klub nema osigurana sredstva za normalan rad. Boavista je prije 25 godina bila prvak Portugala. Danas se bori da uopće dočeka sljedeći mjesec.