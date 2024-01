FORBES Hrvatska je dobio potvrdu da bivši predsjednik uprave HEP-a ostaje u tvrtki kao savjetnik u Uredu uprave.

"Bivši predsjednik uprave Frane Barbarić prihvatio je radno mjesto savjetnika u Uredu uprave, koje mu je ponuđeno sukladno ugovoru o radu koji je imao kao predsjednik uprave te Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji Hrvatske elektroprivrede", odgovoreno je na upit.

Kada je FORBES pitao krajem prosinca prošle godine o statusu bivšeg predsjednika uprave koji je podnio ostavku u dramatičnim okolnostima, odgovoreno je da mu je ponuđen novi ugovor, da on još nije odgovorio na ponudu, no da ima rok za "očitovanje" do 19. siječnja ove godine.

Optužnica za bespravnu gradnju na Hvaru

Iako se nakon podnošenja ostavke zbog dizanja optužnice za bespravnu gradnju na Hvaru spekuliralo da Barbarić možda neće prihvatiti ostanak u tvrtki s obzirom na ponuđenu poziciju koja je znatno "niža" i marginalnija od one na kojoj je bio donedavno, on je ipak odlučio da ostaje u HEP-u.

Dakle, uprava u kojoj je do sada Barbarić bio šef sada bi trebala koristiti njegove savjetničke usluge, odnosno uključivati ga "po potrebi".

Koliko će realno utjecati na rad uprave?

S obzirom da upravu i dalje čine osobe iz njemu bliskog kruga, a Barbariću pri smjeni službeno nisu spočitnuti nikakvi problemi u poslovanju HEP-a, niti ga se smatralo odgovornim u aferi Plin za cent - on zapravo može i dalje značajno utjecati na rad uprave HEP-a.

Dakako, sve će ovisiti o doziranju njegovih stvarnih ovlasti iz Banskih dvora. Naime, u međuvremenu je iz vlade maknut Davor Filipović, bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja koji je smatrao da je u HEP-u došlo do propusta kada su se počele gomilati zalihe jeftinog plina i omogućena "rasprodaja" koja je potencijalno nanijela poslovnu štetu HEP-u, te da HEP nije na vrijeme upozoravao što se zapravo događa.

Sada Ministarstvo koje je nadležno za HEP vodi Damir Habijan, koji se tek treba detaljnije uputiti u kompleksan energetski sektor - koji u njegovom Ministarstvu i dalje vodi državni tajnik Ivo Milatić, za kojeg se smatralo da pripada istom krugu kao i Frane Barbarić, piše FORBES.

Dugogodišnji član HDZ-a

Podsjetimo, Frane Barbarić je pravnik po struci, od 1994. do 2004. je radio u Zane nekretninama u okviru ZABA Grupe, a od 2004. do 2007. u PBZ Leasingu. 2007. godine, u vrijeme kada vladu vodi Ivo Sanader, dolazi u HEP na mjesto pomoćnika direktora, a kasnije postaje i direktor Direkcije za upravljanje ljudskim potencijalima, opće i pravne poslove, te potom pomoćnik predsjednika uprave i rukovoditelj statusnog prava.

U siječnju 2018. godine izabran je za predsjednika uprave HEP-a, u vladi Andreja Plenkovića, a smatralo ga se i privatno pripadnikom kruga Andreja Plenkovića. Dugogodišnji je član HDZ-a te se smatra da i sada uživa zaštitu i podršku - dijela stranke, prenosi Index.