Bivši predsjednik kotara tvrdi da ga je Lara Arapović Bonačić verbalno napala, ona poručuje: "Riječ je o lažima i klevetama"

Marin Krpetić, nekadašnji predsjednik splitskog Gradskog kotara Grad i dugogodišnji aktivist vezan uz probleme stanovnika stare gradske jezgre, objavio je na društvenim mrežama da je danas na svom radnom mjestu doživio, kako tvrdi, verbalni napad Lare Arapović Bonačić, dosadašnje predsjednice GK Grad koja će, nakon pobjede liste HDZ-a i DP-a na nedjeljnim kotarskim izborima i osvajanja četiri od sedam mandata, vrlo vjerojatno ponovno imati ključnu ulogu u vođenju kotara. Predsjednika ili predsjednicu kotara ipak formalno bira novoizabrano vijeće.

Krpetić navodi da mu je Arapović Bonačić prišla nakon što je na društvenim mrežama kritizirao njezin politički zaokret i, prema njegovim riječima, "nedosljednost u odnosu na ono za što su se zajedno borili prije četiri godine". "Danas sam doživio neugodnost na svom radnom mjestu kada mi je prišla kotarska vijećnica HDZ-a Lara Arapović i verbalno me napala, jer sam na društvenim mrežama ukazao na njenu nedosljednost u odnosu na ono što smo se zajedno borili prije četiri godine. Tražila je između ostalog da brišem određene komentare, a na moje višekratno inzistiranje da se makne sa moga radnog mjesta koje sam zakupio, nije poslušala", objavio je Krpetić.

Krpetić dalje tvrdi da je zbog vike pretrpio i materijalnu štetu jer su se u tom trenutku na njegovu štandu nalazili kupci. "Svojom drekom i vikom mi je napravila i materijalnu štetu s obzirom da se na štandu nalazila nekolicina kupaca te narušila ugled kod kolega. Navedenom incidentu svjedočilo je više ljudi koji su se u tom trenutku tu zatekli, a vjerojatno su sve zabilježile i gradske kamere", naveo je.

Nekada bili na istoj listi, Arapović Bonačić poslije preuzela kotar

Krpetić i Arapović Bonačić imaju dugu zajedničku kotarsku prošlost. Na izborima 2022. godine Krpetić je bio nositelj nezavisne liste za Gradski kotar Grad, dok je Arapović Bonačić bila druga na toj listi. Krpetićeva lista osvojila je četiri od sedam mandata, a nakon konstituiranja Vijeća Krpetić je postao predsjednik, dok je Arapović Bonačić izabrana za njegovu zamjenicu. Do političkog razlaza unutar nezavisne liste došlo je nekoliko mjeseci poslije. Krpetić je u veljači 2023. smijenjen s mjesta predsjednika, pri čemu su za njegovu smjenu glasali i vijećnici izabrani s njegove liste. U ožujku iste godine Lara Arapović Bonačić izabrana je za novu predsjednicu GK Grad. Arapović Bonačić je naredne godine kotar nastavila voditi kao nezavisna, da bi na kotarske izbore održane 27. rujna 2026. izašla kao nezavisna kandidatkinja na listi HDZ-a i Domovinskog pokreta.

HDZ i DP osvojili četiri mandata, Ivoševićeva lista tri

Na nedjeljnim kotarskim izborima lista HDZ-a i DP-a osvojila je u GK Grad 309 glasova i četiri od ukupno sedam mandata, dok je lista Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta, koju je predvodio bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević, osvojila 244 glasa i tri mandata. Takav odnos snaga daje HDZ-u i DP-u većinu u vijeću kotara, no o tome tko će biti predsjednik ili predsjednica odlučit će vijećnici na konstituiranju novog saziva. Krpetić je, pak, u današnjoj objavi poručio kako smatra nedopustivim da se građane napada zbog javno iznesenog mišljenja. "Smatram nedopustivim da netko s pozicije moći napada građane koji odavno ne sudjeluju u političkom životu grada, a sve zbog iskazivanja svog mišljenja", zaključio je.

Kontaktirali smo Arapović Bonačić: "Riječ je o lažima i klevetama"

Dalmacija Danas kontaktirala je Laru Arapović Bonačić kako bismo čuli i njezinu stranu priče te dobili odgovor na tvrdnje koje je iznio Marin Krpetić. Arapović Bonačić nije bila zainteresirana za razgovor niti za detaljnije komentiranje Krpetićevih navoda. Kratko nam je poručila kako je, prema njezinim riječima, "riječ o lažima i klevetama".