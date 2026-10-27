Bivši predsjednik komentirao Torcidinu povorku: "Ustaška zmija danas sikće"

Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović izrazio je zabrinutost zbog sve prisutnijeg veličanja ustaškog pokreta u Hrvatskoj i susjednim državama. Upozorio je na pokušaje povijesnog revizionizma, kritizirao odnos institucija prema ekstremizmu te ustvrdio da je problem u Bosni i Hercegovini još izraženiji nego u Hrvatskoj.

U intervjuu za Klix.ba Josipović se osvrnuo na nedavne događaje koji su izazvali brojne reakcije javnosti, među kojima su Thompsonov koncert na zagrebačkom Hipodromu i povorka Torcide u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Smatra da takvi događaji nisu izolirani slučajevi, nego posljedica dugogodišnjeg odnosa prema ustaškoj ideologiji i njezinu nasljeđu.

Podsjetio je kako je još kao predsjednik Republike upozoravao da "ustaška zmija ne spava". Njegove su izjave tada nailazile na kritike, no danas smatra da su se razlozi za zabrinutost pokazali opravdanima.

Josipović smatra da se godinama sustavno nastoji promijeniti javna percepcija ustaškog pokreta, dok se istodobno umanjuje važnost antifašističke borbe.

Kao primjere naveo je sadržaje u obrazovnom sustavu, internetske objave, javno isticanje ustaških obilježja te odnos prema spomenicima iz Drugog svjetskog rata.

Prema njegovu mišljenju, cilj takvih pojava nije samo ublažavanje povijesne odgovornosti ustaškog režima, nego i njegovo predstavljanje kao prihvatljivog oblika domoljublja.

"Ustaštvo se želi afirmirati kao domoljubni pokret plemenitih ciljeva, a partizani osuditi kao zločinci i izdajice. Ne preže se od eklatantnih povijesnih falsifikata. Strategija je od početka jasna i provodi se i danas. Riječju i djelom se reafirmira ustaštvo", poručio je bivši predsjednik.

Tijekom predsjedničkog mandata primio ozbiljnu prijetnju

Govoreći o posljedicama svojih javnih istupa, Josipović je otkrio da se tijekom obnašanja predsjedničke dužnosti suočio i s ozbiljnim prijetnjama.

Prisjetio se službenog posjeta Njemačkoj na početku mandata, kada je u hrvatski konzulat stigao paket adresiran na njegovo ime. U njemu se nalazila ručna bomba koja nije bila pripremljena za eksploziju, ali je, prema njegovu tumačenju, predstavljala jasnu prijetnju.

Istaknuo je da se osobe koje upozoravaju na veličanje ustaštva nerijetko optužuje za nepotrebno otvaranje povijesnih pitanja, umjesto da se raspravlja o problemima na koje upozoravaju.

"Tada je još šaptući siktala, danas sikće urličući"

Komentirajući atmosferu na Thompsonovu koncertu i događaje tijekom Torcidine povorke u Splitu, Josipović je izrazio zabrinutost zbog javnog isticanja ekstremističkih poruka.

Posebno se osvrnuo na povike "Ustaj, Adolfe" i "Auschwitz", koji su se čuli tijekom okupljanja navijača.

"Nimalo mi nije drago što vrijeme sve više potvrđuje moju tezu o ustaškoj zmiji. Tada je još šaptući siktala, danas sikće urličući", rekao je.

Dotaknuo se i pokliča "Za dom spremni", upozorivši da razlozi njegova prihvaćanja nisu kod svih jednaki. Dok dio ljudi, prema njegovu mišljenju, svjesno podržava ustašku ideologiju, drugi ne poznaju dovoljno povijest Nezavisne Države Hrvatske i zločine njezina režima.

Upravo zato smatra da je obrazovanje mladih iznimno važno.