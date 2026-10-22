Bivši partner njezine nage fotografije slao poznanicima i neznancima: „Htio me staviti na stup srama”

Večerašnje Provjereno donosi priču o osvetničkoj pornografiji i ispovijest osobe čije je nage fotografije bivši partner poslao cijelom nizu ljudi. I to samo s jednim ciljem - posramiti i poniziti bivšu partnericu.

Takvi se slučajevi događaju često, a rijetko dobivaju pravosudni epilog. Prošlo je pet godina otkako je i službeno osvetnička pornografija, odnosno objavljivanje intimnih snimaka bez pristanka, postala kazneno djelo.

Reporterka Provjerenog Ana Trcol istražuje koliko se takva kaznena djela prijavljuju i kako se kažnjavaju njihovi počinitelji.

"Prve takve moje fotografije stigle su na brojeve telefona mojih najbližih. Nakon toga počelo je s lažnih Facebook i Instagram profila stizati svim mojim poznanicima, a onda i nepoznatim ljudima, sadržaj tih nagih fotografija, pri čemu nisu bile poslane samo fotografije, nego i moj puni identitet, mjesto stanovanja te ime i prezime", progovorila je za Provjereno anonimno žena koja je imala takvo iskustvo.

"Kao da to više nisam bila ja, nego ono što su od mene htjeli napraviti. A to je upravo i cilj te osvete. Da te stave na stup srama i da se priča o tebi, da se preispituje tvoj moral", objašnjava žrtva.

Ukratko, da se žrtvu degradira kao osobu. To su proživjele mnoge žene jer ovom nasilju uglavnom pribjegavaju muškarci, i to nakon prekida veze ili kod izražavanja želje da se odnos napusti. Riječ je o sadržaju koji najčešće nastaje uz pristanak, da bi se kasnije bez pristanka slao drugim osobama ili javno objavio. Kao zasebno kazneno djelo uvedeno je 2021. godine.

"Koliko god smo skloni prebacivati krivnju na žrtve, bilo da se radi o nasilju u fizičkom ili digitalnom prostoru, ovdje kao da smo za još jedan korak sigurniji da je upravo žrtva kriva jer često možemo čuti: 'Pa zašto si se slikala, zašto si to slala?', objašnjava Petra Kontić iz Udruge B.a.b.e.

Upravo je na njihovu inicijativu osvetnička pornografija uvedena kao zasebno kazneno djelo.

Prema dostupnim podacima, prošle godine policija je zabilježila 47 takvih slučajeva. Provjereno istražuje shvaća li se ovo kazneno djelo dovoljno ozbiljno, jesu li kazne preblage, te koje još iskorake treba učiniti da bi žrtve bile zaštićenije.