Bivši pacijent Jankomira iznio potresno svjedočanstvo: „Radije bih išao u logor”

Nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru, u javnost izlaze nova svjedočanstva o postupanju prema pacijentima te ustanove. Indexu se javio muškarac koji je 2022. godine boravio na istom odjelu na kojem je bio smješten Periš. Njegova ispovijest otvara ozbiljna pitanja o odnosu medicinskog osoblja prema osobama koje su u bolnicu došle potražiti pomoć.

Muškarac, čiji je identitet poznat redakciji Indexa, ali je želio ostati anoniman, tvrdi da je tijekom hospitalizacije doživio ponižavanje, prijetnje prisilnim vezivanjem i postupanje koje je na njega ostavilo dugotrajne posljedice.

O svojim je iskustvima, kaže, želio progovoriti i ranije, no bojao se da kao bivši psihijatrijski pacijent neće uspjeti ništa promijeniti. Smrt Kristiana Josipa Periša potaknula ga je da javno ispriča što je doživio.

U bolnicu je došao dobrovoljno, a onda je, tvrdi, počela agonija

Prema njegovu svjedočanstvu, u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan došao je 13. siječnja 2022. godine zbog teške depresivne epizode. Samostalno se javio na hitni prijem jer je osjećao da više ne može normalno funkcionirati.

Nakon prijema upućen je na odjel 11, gdje je očekivao razgovor s liječnicom i početak liječenja.

Međutim, tvrdi da je već prvi susret s liječnicom bio izrazito neugodan. Prema njegovim riječima, umjesto razgovora dočekale su ga uvrede i zastrašivanje.

Muškarac navodi da mu je liječnica potom odredila terapiju antipsihotikom Leponexom, iako je tražio razgovor i objašnjenje svojeg stanja.

Tvrdi da je lijek prihvatio zbog straha od prisilnog vezivanja te da je nakon uzimanja bio izrazito omamljen.

„Taj osjećaj bespomoćnosti je nezamisliv”

Bivši pacijent ispričao je Indexu da tijekom prva tri dana hospitalizacije gotovo nitko od osoblja nije razgovarao s njim.

Prema njegovim tvrdnjama, primao je različite lijekove, a osjećao se toliko loše da je jedva ustajao iz kreveta. Navodi i da se jednom prilikom srušio ispred bolničke blagovaonice.

Tijekom vizite pokušao je objasniti liječnicima da mu je stanje znatno gore nego prije dolaska u bolnicu, no tvrdi da nije naišao na razumijevanje.

Posebno ga je pogodilo što se, prema njegovim riječima, osjećao potpuno bespomoćno u ustanovi u koju je dobrovoljno došao potražiti stručnu pomoć.

Nakon približno tjedan dana, tvrdi, osoblje mu je odlučilo dati dugodjelujuću injekciju antipsihotika. Kada ju je odbio, navodno mu je zaprijećeno vezivanjem i prisilnom primjenom terapije, zbog čega je na kraju pristao.

Psihologinja mu pomogla da prijeđe na drugi odjel

Muškarac ističe da je jedina osoba koja ga je tijekom boravka na prvom odjelu istinski saslušala bila psihologinja.

Prema njegovu svjedočanstvu, upravo je ona nakon 35 dana uspjela ishoditi njegov premještaj na drugi odjel.

Ondje mu je, tvrdi, liječnik rekao da je prethodno dobio pogrešnu dijagnozu. Na odjelu za afektivne poremećaje proveo je još pet mjeseci.

Tijekom tog razdoblja razgovarao je i s Majdom Grah, tadašnjom voditeljicom odjela, a današnjom ravnateljicom Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.

Prema njegovim riječima, kada joj je opisao što je doživio na prethodnom odjelu, odgovorila mu je da i liječnici ponekad griješe.

Bivši pacijent iznio je i optužbe na račun pojedinih medicinskih tehničara, za koje tvrdi da su tijekom sastanaka ponižavali pacijente i govorili im da su nesposobni za rad i život.

Oporavak je, tvrdi, počeo tek dvije godine poslije

U Klinici za psihijatriju Sveti Ivan proveo je ukupno više od šest mjeseci.

Po izlasku iz bolnice, prema vlastitoj procjeni, osjećao se tek neznatno bolje nego na početku liječenja. Navodi da je u međuvremenu izgubio partnersku vezu i dio prijatelja.

Oporavak je, kaže, započeo tek 2024. godine, nakon što je pronašao drugog liječnika koji mu je postupno promijenio dotadašnju terapiju.

Naglašava da nije protivnik psihijatrijskog liječenja ni primjene antipsihotika, ali smatra da svakom pacijentu treba pristupiti individualno, uz poštovanje njegova dostojanstva.

Iskustvo iz Jankomira opisuje kao toliko traumatično da se, prema vlastitim riječima, nikada ne bi želio vratiti u tu ustanovu.

Četvorica tehničara osumnjičena za teško ubojstvo

Podsjetimo, smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša izazvala je snažne reakcije javnosti, osobito nakon objave informacija o okolnostima njegova stradavanja u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici.

Zbog sumnje na teško ubojstvo četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor. Njihova kaznena odgovornost tek treba biti utvrđena u sudskom postupku.

Svjedočanstvo bivšeg pacijenta odnosi se na događaje iz 2022. godine i predstavlja njegove osobne tvrdnje, koje zasad nisu neovisno potvrđene.

Index je Klinici za psihijatriju Sveti Ivan uputio pitanja o njegovim navodima, a u trenutku objave izvornog članka odgovor bolnice još se očekivao.