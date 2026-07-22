Bivši mogul poznate kozmetike postao svećenik: "Živio sam pogrešno"

Scott Vincent Borba, suosnivač popularnog kozmetičkog brenda e.l.f. Cosmetics, potpuno je promijenio životni smjer. Nakon što je prodao svoj udio u tvrtki i odrekao se velikog dijela bogatstva, odlučio je postati katolički svećenik.

Ovaj 52-godišnji bivši poduzetnik zaređen je 23. svibnja u rodnoj Visaliji u Kaliforniji. Obred ređenja provela je biskupija Fresno, čime je i službeno započeo novo poglavlje života, godinama nakon što je napustio kompaniju koju je pomogao osnovati, prenosi Index.

"Nikada u životu nisam bio sretniji", rekao je Borba za ABC 7. "Kada sam se uz Božju pomoć počeo mijenjati i usmjeravati prema Njemu, počela se pojavljivati prava radost."

Uspjeh s e.l.f. Cosmeticsom

Borba je 2004. godine zajedno s Alanom i Josephom Shamahom osnovao e.l.f. Cosmetics. Naziv brenda dolazi od engleske kratice "Eyes Lips Face" (oči, usne, lice), a tvrtka se od početka isticala time što nije testirala proizvode na životinjama.

Brend je s vremenom postao vrlo uspješan zahvaljujući pristupačnim cijenama, jednostavnom pristupu ljepoti i politici koja je privukla kupce zainteresirane za etičniju kozmetiku. Prema Forbesu, prihodi tvrtke od prodaje do 2014. godine dosegnuli su 100 milijuna dolara.

Od luksuznog života do duhovnog preokreta

Borba je još 2019. godine u razgovoru za CBS 47 otkrio da planira život posvetiti svećeništvu. Tada je govorio i o osjećaju praznine koji je, kako kaže, pratio njegov tadašnji način života.

"Bio sam prazan. Živio sam pogrešno", rekao je. "Otišao sam u Los Angeles i prihvatio holivudski način života. Sve je otišlo toliko daleko da sam gotovo pokušavao prodati dušu za svo bogatstvo svijeta, a to nije ono što bismo trebali raditi. Živio sam samo za sebe. Bio sam oličenje luksuza."

Poziv koji je osjećao cijeli život

Borba tvrdi da je svećenički poziv osjećao još od djetinjstva, ali ga je desetljećima zanemarivao dok je gradio poslovni uspjeh.

Prema njegovim riječima, ključna promjena dogodila se u četrdesetima, kada je počeo osjećati da mu nedostaje životna radost. "Zamolio sam Gospodina da mi pomogne postati čovjek kakvim me On zamislio. U tom trenutku moj je život preplavio nevjerojatan osjećaj ljubavi i milosrđa", ispričao je Borba. "Bilo je to vrlo mistično iskustvo."

Nakon toga odlučio je prodati svoj udio u tvrtki, odreći se dotadašnjeg načina života i posvetiti se vjerskom pozivu.

Život u sjemeništu

Borba danas živi kao đakon i bogoslov u sjemeništu St. Patrick u Menlo Parku, gdje vodi znatno jednostavniji život nego tijekom poduzetničkih dana.

"Živim u maloj sobi, vrlo je skromna i u njoj nema gotovo ničega", opisao je svoj novi život. "Imam nešto odjeće i nekoliko pari cipela. Moj se život sveo na ono osnovno."