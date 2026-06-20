Bivši ministar imao prometnu nesreću. U bolnici je

Bivši ministar Tomislav Tolušić ozlijeđen je u prometnoj nesreći koja se dogodila u noći sa srijede na četvrtak oko 0.05 sati na križanju Ulice Jurja Haulika i Ulice Andrije Kačića Miošića u Bjelovaru, javljaju 24 sata.

Nesreću je izazvao 24-godišnji vozač teretnog vozila virovitičkih registarskih oznaka koji se nije zaustavio na znak STOP te je ušao u raskrižje ne propustivši vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska.

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Oduzeo je prednost osobnom automobilu križevačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnjak te je došlo do sudara. Automobil je udario u lijevu bočnu stranu teretnog vozila. Nakon sudara teretno vozilo zanijelo se te je stražnjim dijelom udarilo u hidrant na zelenoj površini uz kolnik.

Bio je u automobilu kao putnik

U nesreći su lakše ozlijeđeni 19-godišnji vozač osobnog automobila i njegov putnik.

Sugovornik blizak bivšem ministru ispričao je za 24 sata kako je Tolušić u automobilu bio u svojstvu putnika te da je teretni automobil udario u zadnja vrata, upravo gdje je Tolušić sjedio. Bivši ministar trenutačno je u bolnici.

Policija je izvijestila da će protiv 24-godišnjeg vozača, nakon zaprimanja bolničke dokumentacije, biti podnesena odgovarajuća prijava.

Tko je Tomislav Tolušić?

Tolušić je 2016. bio ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Vladi Tihomira Oreškovića. Od svibnja 2018. do srpnja 2019. bio je ministar poljoprivrede.

Trenutno mu traje suđenje u Uskokovom postupku za aferu "Po babi i po stričevima". Optužen je zajedno s bivšim ministrima Darkom Horvatom i Josipom Aladrovićem te bivšim potpredsjednikom Vlade Borisom Miloševićem.

Tolušića i Miloševića tereti se za malverzacije s državnim potporama, dok je Aladrović optužen za namještanje natječaja u Ministarstvu. Optužnicom je zbog tih spornih natječaja obuhvaćen i bivši gradonačelnik Županje Damir Juzbašić.