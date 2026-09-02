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Bivši miljenik Poljuda okrenuo leđa Hajduku? Obrisao je baš sve slike u bijelom dresu

Preokret u samo dva mjeseca
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Iker Almena uskoro bi mogao postati novi igrač Dinama, a njegov mogući dolazak u Maksimir izazvao je poprilično burne reakcije među navijačima Hajduka.

Španjolac je prošle sezone igrao na Poljudu i svojim igrama brzo osvojio simpatije splitske publike. Hajduk ga je želio zadržati, no financijski uvjeti nisu dopuštali trajni otkup njegovog ugovora.

Umjesto povratka u Split, Almena bi tako mogao završiti u Zagrebu.

Dinamo je dogovorio njegov dolazak na posudbu iz saudijskog Al Qadsiaha, a u Maksimiru bi nakon isteka posudbe trebali imati mogućnost otkupa njegovog ugovora. Riječ je o igraču kojeg u Dinamu vide kao dodatnu opciju na krilnim pozicijama.

No priča je posebno odjeknula u Splitu

Almena je na društvenim mrežama uklonio dio sadržaja povezanog s Hajdukom, što nije promaknulo navijačima. Nakon informacije o njegovom mogućem transferu u Dinamo, reakcije su postale još žešće.

Dio navijača nije skrivao razočaranje zbog odluke mladog Španjolca, pogotovo zato što su ga tijekom prošle sezone željeli gledati i dalje u bijelom dresu. Pojedine poruke na društvenim mrežama bile su vrlo grube, a Almenu su neki već prozvali izdajnikom.

Sve to predstavlja zanimljiv zaokret ako se prisjetimo njegova oproštaja od Poljuda. Nakon posljednje utakmice Hajduka prošle sezone navijači su ga ispratili pljeskom i porukama da ostane.

Sada bi se mogao vratiti na isti stadion, ali u dresu najvećeg rivala.

Almena je u Hajduku ostavio trag kroz 23 nastupa, četiri pogotka i tri asistencije u svim natjecanjima. Njegove igre bile su dovoljne da zainteresiraju Dinamo, koji je očito procijenio kako bi 22-godišnji ofenzivac mogao biti korisno pojačanje.

Za mladog Španjolca ovo je prilika za novi početak u hrvatskom nogometu. Za Hajdukove navijače, međutim, njegov eventualni dolazak u Maksimir znači nešto sasvim drugo.

Ako transfer bude službeno potvrđen, posebnu pažnju privući će njegov prvi susret s Hajdukom nakon odlaska iz Splita. Upravo bi taj trenutak mogao pokazati koliko je brzo nekadašnji miljenik Poljuda postao jedan od onih koje će dočekati zvižduci.

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