Bivši kraljevski kuhar otkrio kako ispeći savršena jaja na oko, evo što ne koristiti

Darren McGrady, bivši kuhar britanske kraljevske obitelji, otkrio je kako pripremiti savršena jaja na oko te poručio da jednu često korištenu namirnicu ne bi trebalo koristiti. Tijekom 15 godina bio je osobni kuhar kraljice Elizabeth II, princeze Diane te prinčeva Williama i Harryja, a kuhao je i za američke predsjednike Ronalda Reagana, Georgea H. W. Busha i Billa Clintona.

McGrady ističe da je za dobra jaja ključno pridržavati se nekoliko pravila. Savjetuje odabir organskih jaja umjesto onih iz kaveznog uzgoja, a upozorava i na namirnicu koju, kako kaže, ne bi trebalo koristiti "nikada, baš nikada".

Maslac da, margarin ne

U razgovoru za Smooth Spins Casino objasnio je što smatra najboljim izborom, prenosi N1.

"Ako želite dobra jaja na oko, sve počinje kvalitetnim, organskim jajima, a ne onima iz kaveznog uzgoja. Zatim dolazi pitanje na čemu ćete ih pržiti. Neki bi rekli na margarinu, ali nikad, baš nikad nemojte koristiti margarin", rekao je. Svoj je stav dodatno pojasnio.

"Nemojte ništa pripremati na margarinu. Zapravo, potpuno ga izbacite iz kuhinje. Čak ni muhe ne vole margarin, odvratan je. Jaja je najbolje pržiti na maslacu ili gheeju, odnosno pročišćenom maslacu."

Kako pripremiti savršena jaja na oko

McGrady je podijelio i nekoliko savjeta za samu pripremu. "Birajte kvalitetan maslac s visokim udjelom mliječne masti i manjim udjelom vode kako ne bi previše prskao. Zagrijte ga, ali pazite da ne potamni, a zatim dodajte jaje", objasnio je.

"Nemojte ga dirati. Ostavite ga da se prži dok donja strana ne bude gotova. Zatim ga možete žlicom preliti vrućim maslacem ili ga okrenuti i kratko zapeći s druge strane, na način poznat kao over easy. Ako ne želite koristiti maslac, možete se odlučiti za maslinovo ili ulje avokada, ali izbjegavajte druga ulja", dodao je.

McGrady smatra da bi trebalo izbjegavati i ulje uljane repice te ulja od sjemenki jer vjeruje da nisu zdrava.