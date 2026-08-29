Bivši izraelski premijer tvrdi da njegovoj kćeri u Hrvatskoj nisu htjeli prodati sladoled: "Za Izraelce nema"

Bivši izraelski premijer Naftali Bennett ispričao je u razgovoru za izraelske medije da je njegova kći tijekom boravka u Hrvatskoj navodno doživjela neugodnost u jednoj slastičarnici.

Prema Bennettovim riječima, njegova je kći željela kupiti sladoled, a prodavač ju je nakon pripreme narudžbe upitao dolazi li iz Izraela. Kada je potvrdno odgovorila, tvrdi Bennett, uslijedila je neočekivana reakcija.

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Prodavač joj je navodno poručio da „za Izraelce nema sladoleda“, nakon čega je već pripremljeni sladoled zdrobio i bacio u smeće te joj rekao da ode.

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Bennett je događaj opisao govoreći o iskustvu svoje kćeri tijekom boravka u Hrvatskoj.

Za sada, međutim, nema neovisne potvrde njegovih navoda, niti su poznati detalji o tome gdje se navodni incident dogodio. Zbog toga se okolnosti slučaja zasad temelje isključivo na tvrdnjama bivšeg izraelskog premijera.