Bivši igrač Hajduka prozvao Garciju: “Moga bi počet pričat hrvatski”

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je gostovanje kod Istre u 28. kolu SuperSport HNL-a, koje je na rasporedu u utorak u 18 sati na stadionu Aldo Drosina.

Istaknuo je kako očekuje zahtjevnu utakmicu, ali i naglasio da je momčad dobro iskoristila dužu pauzu za odmor i pripremu.

„Očekujemo tešku utakmicu. Imali smo više vremena za odmor i pripremu, što je igračima dobro došlo. Atmosfera je dobra, trenirali smo kvalitetno i moramo biti fokusirani od prve minute. Znamo da je u Puli uvijek teško“, rekao je Garcia.

Podsjetio na poraz na Poljudu

Garcia je upozorio na kvalitetu Istre, prisjetivši se prethodnog međusobnog susreta.

„Istra je momčad kojoj ne treba puno da zabije. Vidjeli smo to i na Poljudu, gdje su nas pobijedili. Ako od početka ne budemo na razini, to može postati noćna mora“, poručio je.

Reakcija Mladinića

Na objavu Hajduka na društvenim mrežama reagirao je i bivši igrač kluba Srđan „Zujo“ Mladinić.

U komentaru je prozvao Garciju zbog korištenja engleskog jezika.

"Moga bi počet pričat hrvatski nakon pustih godina u HR, onako", napisao je.