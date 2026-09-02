Bivši igrač Hajduka potpisao za Dinamo

Iker Almena novi je igrač Dinama. Španjolski krilni napadač, koji je prošle sezone nosio dres Hajduka, stigao je u redove najvećeg rivala splitskog kluba.

Dvadesetdvogodišnji Španjolac u Zagreb dolazi iz saudijskog Al Qadsiaha na jednogodišnju posudbu, a Dinamo je dogovorio i opciju otkupa njegova ugovora. Almena je prošao liječničke preglede, potpisao ugovor i službeno postao novi igrač Modrih.

Prošle sezone igrao za Hajduk

Almena je dobro poznato ime navijačima Hajduka. Prošlu sezonu proveo je na Poljudu na posudbi iz Al Qadsiaha te je tijekom boravka u Splitu upisao 23 nastupa u svim natjecanjima.

Postigao je četiri pogotka i dodao tri asistencije te bio jedan od igrača na koje je Hajduk ozbiljno računao tijekom sezone.

Španjolac je želio nastaviti karijeru na Poljudu, no do nastavka suradnje nije došlo. Nakon povratka u Saudijsku Arabiju sada je dogovorio novu posudbu, ali ovoga puta u Dinamo.

Tako će se samo nekoliko mjeseci nakon odlaska s Poljuda vratiti u HNL, ali u dresu zagrebačkog kluba.

Prošao čuvenu La Masiju

Almena je rođen 4. svibnja 2004. godine u španjolskom L'Hospitalet de Llobregatu, a zanimljiv je i njegov nogometni put.

Nakon prvih nogometnih koraka u lokalnim klubovima, 2011. godine kao dječak stigao je u Barceloninu čuvenu akademiju La Masiju. Ondje je proveo šest godina, do 2017., nakon čega je karijeru nastavio graditi izvan Barcelone.

Prve seniorske minute odradio je u Can Vidaletu, a potom je stigao u Gironu. Nastupao je za drugu momčad katalonskog kluba, nakon čega se uspio probiti i do prve momčadi.

Za Gironu je upisao tri službena nastupa prije nego što je 2024. godine napustio Španjolsku i otišao u Saudijsku Arabiju.

Al Qadsiah doveo ga je kao mladog igrača za budućnost, a za saudijski klub tijekom sezone 2024./25. odigrao je 22 utakmice i upisao jednu asistenciju.

Prošlu sezonu proveo je u Hajduku, a sada slijedi novo poglavlje njegove karijere. Nakon bijelog dresa obući će plavi i pokušati se nametnuti u Dinamu.