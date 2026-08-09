Bivši igrač Hajduka otišao igrati u treću ligu

Mario Tičinović, iskusni bivši nogometaš Hajduka, novi je igrač Uskoka. Lijevi bočni, koji će za desetak dana proslaviti 35. rođendan, svojim dolaskom dodatno potvrđuje visoke ambicije kluba s Klisa uoči druge sezone u 2. NL.

Uskoku će posebno vrijediti Tičinovićevo veliko iskustvo stečeno tijekom dugogodišnje karijere u Hrvatskoj i inozemstvu. Klišani su prošle sezone bili vrlo blizu plasmana u viši rang, ali su ih u završnici zaustavili problemi s ozljedama i pad forme.

Sezonu su ipak zaključili trofejem. Osvajanjem Županijskog kupa izborili su nastup u pretkolu Hrvatskog kupa.

Iz Vukovara otišao nakon razlaza s trenerom

Tičinović na Klis dolazi nakon turbulentnog završetka epizode u HNK Vukovar 1991, za koji je nastupao prošle sezone. S klubom je prošlog ljeta potpisao jednogodišnji ugovor, no suradnja je praktički završila u travnju nakon odluke trenera Tomislava Stipića, iza koje je stala i klupska uprava.

Do razlaza je došlo uoči utakmice protiv Istre 18. travnja. Stipić nije poveo Tičinovića na put u Pulu, iako se nogometaš oporavio od prehlade i bio spreman za nastup. Nakon razmjene mišljenja donesena je odluka da više neće biti dio prve momčadi.

Za Vukovar je tijekom prošle sezone odigrao 26 utakmica i upisao tri asistencije.

Osam trofeja u bogatoj karijeri

Tičinović je karijeru počeo u Junaku iz rodnog Sinja, a široj nogometnoj javnosti predstavio se u dresu Hajduka. Kao 20-godišnjak otišao je u danski Nordsjaelland, a tijekom karijere nastupao je i za belgijski Lokeren te šest godina proveo u mostarskom Zrinjskom.

U dosadašnjoj karijeri osvojio je osam trofeja, čak šest u dresu Zrinjskog. Tri puta bio je prvak Bosne i Hercegovine, osvojio je dva Kupa BiH i jedan Superkup. S Nordsjaellandom je osvojio naslov prvaka Danske, dok je s Hajdukom 2010. godine podigao Hrvatski kup.