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Bivši igrač Hajduka otišao igrati u treću ligu

Veliko iznenađenje

Mario Tičinović, iskusni bivši nogometaš Hajduka, novi je igrač Uskoka. Lijevi bočni, koji će za desetak dana proslaviti 35. rođendan, svojim dolaskom dodatno potvrđuje visoke ambicije kluba s Klisa uoči druge sezone u 2. NL.

Uskoku će posebno vrijediti Tičinovićevo veliko iskustvo stečeno tijekom dugogodišnje karijere u Hrvatskoj i inozemstvu. Klišani su prošle sezone bili vrlo blizu plasmana u viši rang, ali su ih u završnici zaustavili problemi s ozljedama i pad forme.

Sezonu su ipak zaključili trofejem. Osvajanjem Županijskog kupa izborili su nastup u pretkolu Hrvatskog kupa.

Iz Vukovara otišao nakon razlaza s trenerom

Tičinović na Klis dolazi nakon turbulentnog završetka epizode u HNK Vukovar 1991, za koji je nastupao prošle sezone. S klubom je prošlog ljeta potpisao jednogodišnji ugovor, no suradnja je praktički završila u travnju nakon odluke trenera Tomislava Stipića, iza koje je stala i klupska uprava.

Do razlaza je došlo uoči utakmice protiv Istre 18. travnja. Stipić nije poveo Tičinovića na put u Pulu, iako se nogometaš oporavio od prehlade i bio spreman za nastup. Nakon razmjene mišljenja donesena je odluka da više neće biti dio prve momčadi.

Za Vukovar je tijekom prošle sezone odigrao 26 utakmica i upisao tri asistencije.

Osam trofeja u bogatoj karijeri

Tičinović je karijeru počeo u Junaku iz rodnog Sinja, a široj nogometnoj javnosti predstavio se u dresu Hajduka. Kao 20-godišnjak otišao je u danski Nordsjaelland, a tijekom karijere nastupao je i za belgijski Lokeren te šest godina proveo u mostarskom Zrinjskom.

U dosadašnjoj karijeri osvojio je osam trofeja, čak šest u dresu Zrinjskog. Tri puta bio je prvak Bosne i Hercegovine, osvojio je dva Kupa BiH i jedan Superkup. S Nordsjaellandom je osvojio naslov prvaka Danske, dok je s Hajdukom 2010. godine podigao Hrvatski kup.

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