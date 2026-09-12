Bivši igrač Hajduka odigrao nestvarnu utakmicu i postavio novi rekord Bundeslige

Nikola Katić odigrao je nevjerojatnu utakmicu u prvoj pobjedi Schalkea nakon povratka u Bundesligu. Momčad Mirona Muslića slavila je 3:1 na gostovanju kod Union Berlina u trećem kolu, a bivši hrvatski reprezentativac bio je jedan od ključnih ljudi pobjedničke momčadi i pritom je postavio rekord natjecanja.

Prema statistici utakmice, Katić je imao čak 28 otklonjenih opasnosti, što je novi rekord Bundeslige. Raniji rekord u dostupnim statističkim bazama (od sezone 2017./18.) držali su Willi Orban, koji je prošle sezone za Leipzig protiv Mainza imao 23, te Waldemar Anton, koji je ove sezone za Borussiju Dortmund imao jednak broj protiv Hoffenheima, piše Index.

Katić dominirao u obrani

Brojke najbolje pokazuju kakvu je utakmicu odigrao 194 centimetra visoki stoper. Union je imao 66 posto posjeda i prema golu Schalkea uputio 21 udarac, osam u okvir, ali gosti su dugo uspijevali sačuvati mrežu. Katić je bio dominantan i u duelima. Dobio je sva tri duela na tlu te čak 14 od 17 zračnih duela.

Schalke je poveo u 25. minuti golom Robina Gosensa, a Adil Aouchiche odmah na početku drugog poluvremena povisio je na 2:0. Union je preko Tima Skarkea smanjio tek u šestoj minuti sudačke nadoknade, da bi Maximilian Wöber u 103. minuti postavio konačnih 3:1.

Katić je pritom bio središnji čovjek Schalkeove obrane. Njegova izvedba posebno dobiva na težini kada se zna da je protivnik velik dio utakmice imao loptu i neprestano ubacivao prema kaznenom prostoru.

Schalke do prve pobjede nakon povratka

Schalke je sezonu otvorio porazom 0:3 kod Augsburga, a zatim je napravio veliko iznenađenje remijem 0:0 protiv Bayerna. Katić je i protiv njemačkog prvaka bio vrlo dobar te je imao deset otklonjenih opasnosti.

Pobjeda u Berlinu tako je Schalkeova prva nakon povratka u najviši rang. Velikan iz Gelsenkirchena prošle je sezone osvojio 2. Bundesligu sa 70 bodova i vratio se među najbolje njemačke klubove nakon tri godine izbivanja.

Za Union su igrala i dvojica hrvatskih nogometaša, Josip Juranović i Marin Ljubičić. Juranović je odigrao cijeli susret, dok je Ljubičić ušao u 46. minuti.

Bio je hrvatski reprezentativac

Katić je u Schalke stigao u ljeto 2025. iz Züricha, nakon što je prethodnu polusezonu proveo na posudbi u Plymouthu. Sa Schalkeom je potpisao ugovor do ljeta 2028., a njemački klub pri predstavljanju posebno je istaknuo njegovu snagu u zračnim duelima i agresivnost u obrani.

Katić je svojedobno igrao za mladu hrvatsku reprezentaciju, a za seniorsku je upisao jedan nastup, 2017. protiv Meksika. Godine 2024. promijenio je sportsko državljanstvo te od tada nastupa za Bosnu i Hercegovinu. U Hrvatskoj je igrao za Neretvanac, Slaven Belupo i Hajduk.