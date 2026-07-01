Bivši hrvatski reprezentativac najavio dvoboj s Portugalom: "Plašim se dvije stvari..."

Hrvatska reprezentacija u noći na petak u Torontu, od 1 sat po srednjoeuropskom vremenu, započinje s nokaut-fazom Svjetskog prvenstva. U šesnaestini finala branitelja bronce iz Katara 2022. očekuje Portugal. Momčad koju s klupe vodi Roberto Martinez, a s terena Cristiano Ronaldo, analizirao je Mario Tokić u HTV-ovoj emisiji Americana, prenosi Index.

"Ne bih izdvajao pojedinačno igrače. Istaknuo bih dvije stvari kojih se plašim. Moramo biti spremni na presing naše obrane, gdje smo vidjeli da protiv Engleza nismo dobro stajali te protiv Gane u drugom poluvremenu, kada su krenuli agresivnije na našu obranu i zatvorili Luku Modrića", rekao je bivši hrvatski reprezentativac Mario Tokić.

Koncentracija u obrani

"Čim Luka nema laganu loptu, mi imamo probleme. Ne smijemo im dozvoliti da imaju konstantan posjed. A druga stvar na koju moramo paziti su njihovi vezni igrači, koji svi ulaze okomito u te koridore koji se stvaraju. Naša obrana mora biti jako koncentrirana i ne dati slobodan prostor protivničkim igračima", dodao je.