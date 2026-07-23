Bivši hajdukovac s iskustvom na Cipru upozorava, ali nema dileme: "Bijeli ovo mogu i trebaju proći"

Hajduk danas dočekuje ciparski Pafos. Jak je to protivnik koji je prošlu sezonu obilježio i nastupom u Ligi prvaka, ali je, prema mišljenju mnogih, ipak prolazan za "bijele" u drugom pretkolu Europske lige. Dobro znamo koliko bi plasman u grupnu fazu i jesenske europske utakmice na Poljudu značili navijačkom puku, samom gradu Splitu i Dalmaciji, kao i brojnim hajdukovcima gdje god ih ima. Još pamtimo Europsku ligu 2010. godine, a pogotovo Ligu prvaka u sezoni 1994./1995., četvrtfinale s velikim Ajaxom i nogometnu groznicu u Splitu.

Igrački trag na Cipru ostavio je Ardijan Kozniku, nastupajući za APOEL iz Nikozije, s prosjekom većim od jednog gola po utakmici.

"Bio je tada APOEL veliki klub", rekao nam je kada smo ga nazvali i dobili u Splitu. Ondje i danas pamte njegove golove, redovito odlučujuće, kada bi se, kako se kaže, "lomila utakmica", kao i titule prvaka Hrvatske 1992. i 1994. godine, Hrvatski kup 1993. te Superkup 1993. i 1994. godine.

"Očekujem zanimljivu utakmicu. Pafos je klub koji je posljednjih nekoliko godina dosta dobar. Prošle su sezone igrali Ligu prvaka, što ih je koštalo u prvenstvu, u kojem su završili četvrti. Nisu mogli igrati na dva fronta. To, međutim, ne znači da su, bez obzira na odlaske nekih igrača, bitno lošija momčad. Pafos je nastupom u Ligi prvaka i igrama posljednjih sezona dokazao da je odlična momčad, ali Hajduk je trenutačno kvalitetniji i bolji. 'Bijeli' bi, uz podršku navijača na Poljudu, trebali ostvariti pobjedu s kojom će putovati na uzvrat na Cipar. Mislim da ih Hajduk može i treba proći."

Prva utakmica drugog pretkola Europske lige između Hajduka i Pafosa igra se danas, u četvrtak 23. srpnja, s početkom u 21 sat na Poljudu. Uzvrat je na rasporedu 30. srpnja na Cipru.