Bivši hajdukovac vratio se na Poljud i priznao: "Srce mi je drugačije kucalo..."

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv poljskog Rakowa u Splitu prvu utakmicu play-offa za Konferencijsku ligu.

Nakon pobjede nad Goricom u domaćem prvenstvu, Bijele čeka novi europski ispit. Utakmicu je najavio igrač Rakowa i bivši igrač Hajduka Fran Tudor odgovaravši na novinarska pitanja.

Kakvi su osjećaji vratiti se na Poljud?

- Uzbuđen sam, sretan, ponosan i jedva čekam prvi trening.

Je li Vam lijepo igrati s bliskom momčadi?

- Dobio sam najboljeg protivnika, ali to nešto pretjerano ni ne ovisi o igri.

Kako se mentalno nosite s utakmicama u Poljskoj?

- Sada smo najviše fokusirani na Konferencijsku ligu.

Kako se osjećate?

- Polako se vraćam, sve će ovisiti o treningu i hoću li ući u igru.

Imamo li prednost jer smo dolazili do četvrte runde?

- Ja sam tako ispadao i s Hajdukom, a mi ćemo napraviti sve da Rakow bude taj koji će proći dalje.

Rekli ste da se ne želite više vraćati u Hajduk kao igrač, a želite li kao trener?

- Život piše čudne priče, vidjet ćemo.

Kakav će Vam biti osjećaj ponovno zaigrati tu budete li igrali?

- Sigurno je da sam emotivan, srce je drugačije kucalo kada smo dolazili blizu Poljuda.

Koji su Vaši najradosniji trenuci s Poljuda?

- Teško je reći, ali sjećam se ljudi odavde, debija i pobjede nad Dinamom.

Koliko su ljudi upoznali s Hajdukom?

- Mi smo se fokusirali na nas, a onda na Hajduk. Ne treba ga puno predstavljati, znamo koliki je to klub.