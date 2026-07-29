Bivši hajdukovac odveo Sopićev Kauno Žalgiris dalje

Kauno Žalgiris izborio je prolazak u treće pretkolo Lige prvaka svladavši KÍ Klaksvík s minimalnih 1:0. Nakon što je prvi susret na Farskim Otocima završio bez pogodaka, litavski prvak prošao je dalje ukupnim rezultatom 1:0.

Junak momčadi koju vodi hrvatski trener Željko Sopić bio je bivši igrač Hajduka Leon Kreković. Ušao je u igru na početku drugog poluvremena, a u 85. minuti pogodio je lijevom nogom nakon asistencije Aminea Benchaiba i donio svojoj momčadi veliku pobjedu.

Kauno Žalgiris će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv zagrebačkog Dinama. Prva utakmica trebala bi se igrati 4. ili 5. kolovoza u Zagrebu, a uzvrat 11. kolovoza u Litvi.

Podsjetimo, Kreković je prošao Hajdukovu školu, a za prvu momčad Bijelih debitirao je u veljači 2020. godine. Do odlaska u belgijski Beerschot 2021. upisao je 20 službenih nastupa i postigao jedan pogodak. Igrao je još za Dugopolje, Šibenik, finski Lahti, poljsku Kotwicu i Posušje, iz kojeg je ovoga ljeta stigao u Kauno Žalgiris.