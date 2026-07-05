Bivši hajdukovac o slučaju Livaja: "Nisam previše optimističan"

Nakon što je Hajduk objavio da su Marko Livaja i trener Gonzalo Garcia izgladili nesuglasice te da kapetan ostaje dio momčadi, cijelu situaciju komentirao je bivši nogometaš Bijelih Luka Vučko, piše gol.hr.

Podsjetimo, sukob je kulminirao na pripremama u Sloveniji nakon disciplinskog prekršaja, zbog čega je Livaja bio udaljen iz momčadi, no nakon razgovora s predsjednikom Ivanom Bilićem, sportskim direktorom Robertom Grafom i Garcijom postignut je dogovor te je klub poručio da je slučaj zaključen.

Ipak, Vučko priznaje da, unatoč raspletu, nije potpuno miran.

"Iako je to sada riješeno, nisam previše optimističan, ali kao navijač Hajduka nadam se da je došao kraj njihovom internom sukobu", rekao je za Dnevnik Nove TV.

Objasnio je i zašto smatra da odgovornost nije isključivo na jednoj strani.

"Previše se tu stvari dogodilo. I Livaja je u nekoliko situacija možda mogao reagirati drugačije, ali isto tako mislim da ni trener Garcia nije pokazao taj menadžerski pristup koji je, po meni, jako važan za vođenje tako velikog igrača."

Za kraj je poručio:

"Dolaskom Grafa očito je Garcia dobio maksimalnu podršku u svojim odlukama. Žao mi je zbog svega jer to nije dobro ni za Hajduk ni za momčad. Iskreno se nadam da je ovo bio posljednji sukob i da će uspjeti izgladiti odnose", zaključio je Vučko.