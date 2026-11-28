Bivši nogometaš Hajduka Darko Miladin komentirao je aktualnu situaciju na Poljudu.

Iako splitska momčad drži prvo mjesto na ljestvici SuperSport HNL-a, Miladinu nije jasno zašto Marko Livaja nema veću ulogu u momčadi Gonzala Garcije.

Smatra da je Hajduk dolaskom nekoliko novih igrača podigao kvalitetu, ali je uvjeren da bi Splićani s Livajom na terenu ostvarivali još bolje rezultate.

'Nikako mi nije jasno, ni kao igraču ni kao navijaču, da Marko Livaja ne igra. To mi uopće nije jasno. To mi ne može nitko objasniti jer nema logike da najbolji igrač ne može igrati u ovoj momčadi. To je malo presmiješno! Iskreno, mislim da bismo, da Livaja igra, imali puno, puno bolje rezultate', rekao je Miladin za Sportklub pa dodao:

'No, s druge strane, kad si prvi na tablici i kad dobro guraš, ne bi trebalo imati nikakve zamjerke. Ali mislim da u svemu tome može biti još bolje.'

"To je kao da imaš Messija"

Miladin je istaknuo da slično razmišljaju i brojni Splićani s kojima razgovara, a Livajinu situaciju usporedio je s onom u kojoj trener u momčadi ima Lionela Messija, ali za njega ne pronalazi mjesto.

'To je kao da imaš Messija i da kao trener misliš da on ne može igrati. Po meni je to tad pogreška u treneru. To je moje mišljenje jer dobar trener to mora vidjeti. A s druge strane, kada netko ima rezultat kao što ima Garcia, onda se sve to nekako sakriva iza tog rezultata.'

Bivši Hajdukov nogometaš svjestan je da Garciji u prilog idu rezultati, ali smatra da oni ne bi trebali biti razlog za zanemarivanje Livajina statusa.

'No, meni zaista nije jasno da čovjek koji je pet godina vodio Hajduk, gurao ga iz najtežih rezultata do najboljih, koji je bio najbolji strijelac lige tri ili četiri godine, najbolji igrač lige, u jednom trenutku u ovoj momčadi nema mjesta. Ta priča ne drži vodu!'

"Bez domaćih igrača nema budućnosti"

Miladin se osvrnuo i na Hajdukovu kadrovsku politiku, istaknuvši važnost domaćih nogometaša, posebno mladih igrača poniklih u Dalmaciji.

'Nemojte me krivo razumjeti, ali svi ovi stranci dovedeni su da pokušaju nešto i krenu dalje. No, mislim da bez domaćih igrača nema budućnosti, a posebna su priča klinci iz Dalmacije koji žive za Hajduk. Jer klinac koji se rodio u Dalmaciji najbolje osjeća kako Hajduk funkcionira i to je odgovor na pitanje zašto je uvijek pun stadion', zaključio je Miladin.