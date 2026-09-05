Bivši hajdukovac napustio Tursku nakon samo godinu dana, vraća se u Portugal

Toni Borevković (29) vratio se u Vitoriju Guimaraes. Hrvatski stoper napustio je Samsunspor nakon samo jedne sezone u Turskoj, a sezonu 2026./27. provest će na posudbi u portugalskom klubu za koji je već upisao 100 službenih nastupa.

Borevković je prošlog ljeta upravo iz Vitorije preselio u Samsunspor, s kojim ima ugovor do 2028. godine. U prvoj sezoni u Turskoj odigrao je 26 utakmica i postigao jedan pogodak, a i novu je sezonu započeo kao član prve momčadi te upisao tri nastupa.

Ipak, u završnici prijelaznog roka dogovoren je njegov povratak u dobro poznatu sredinu.

Prošao Dinamovu školu, afirmirao se u Rudešu

Borevković je rođen 1997. godine u Slavonskom Brodu, a prve nogometne korake napravio je u Marsoniji. Kao 15-godišnjak preselio se u Dinamo i prošao dio njegove nogometne škole, no afirmaciju u seniorskom nogometu stekao je u Rudešu.

Ondje se za ozbiljnu minutažu izborio još kao tinejdžer. Između 2015. i 2018. skupio je gotovo 60 službenih nastupa te s Rudešom prošao put od druge do prve hrvatske lige. U sezoni 2017./18., svojoj prvoj punoj prvoligaškoj sezoni, odigrao je 31 prvenstvenu utakmicu.

Dobre igre donijele su mu 2018. godine transfer u Rio Ave. U Portugalu se brzo nametnuo, a tijekom tri sezone za klub iz Vila do Condea odigrao je 101 službenu utakmicu. Sljedeći korak napravio je 2021. prelaskom u Vitoriju Guimaraes.

Jednu sezonu proveo u Hajduku

Nakon prve sezone u Vitoriji, u kojoj je skupio 29 nastupa u svim natjecanjima, Borevković se u ljeto 2022. vratio u Hrvatsku. Hajduk ga je doveo na jednogodišnju posudbu uz mogućnost otkupa.

Za Bijele je odigrao 18 službenih utakmica. Debitirao je protiv Dinama u Superkupu na Maksimiru, dok je posljednji nastup upisao protiv Slaven Belupa. Hajduk nakon završetka sezone nije aktivirao mogućnost otkupa pa se stoper vratio u Portugal.

U Vitoriji se ponovno izborio za važnu ulogu. Posebno uspješna bila mu je sezona 2024./25., tijekom koje je nastupio 43 puta u svim natjecanjima. Odigrao je i svih 12 utakmica Vitorije u Konferencijskoj ligi, u kojoj je portugalska momčad stigla do osmine finala.

Sada se, nakon jednogodišnje epizode u Turskoj, ponovno vraća u Guimaraes i klub u kojem je proveo najveći dio dosadašnje inozemne karijere.