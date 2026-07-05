Bivši hajdukovac napao FIFA-u zbog poništenog gola Vatrenih

Bivši hrvatski reprezentativac Mate Bilić oštro je kritizirao pravilo FIFA-e prema kojem je Hrvatskoj poništen pogodak protiv Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva. U razgovoru za španjolski Radio Marca poručio je kako ne može prihvatiti da je tehnologija registrirala gotovo neprimjetan dodir lopte kosom Igora Matanovića.

– Mislim da to najbolje opisuje izraz "za dlaku". To pravilo nema nikakvog smisla – rekao je Bilić, nekadašnji napadač Hajduka, Zaragoze, Sportinga Gijóna i bečkog Rapida.

Bilić, koji je za hrvatsku reprezentaciju između 2009. i 2010. godine odigrao šest utakmica i postigao tri pogotka, smatra da je ovakva primjena tehnologije otišla predaleko.

– Ne znam kako objasniti pravilo prema kojem senzori registriraju dodir vlasi kose. To može biti regularan pogodak, a onda se aktivira senzor zato što si loptu dotaknuo kosom. Stvarno ne razumijem. Ili ti ljudi nikada nisu igrali nogomet ili izmišljaju pravila – poručio je.

Sporan trenutak protiv Portugala

Kontroverzna situacija dogodila se u 103. minuti susreta. Nakon ubačaja u kazneni prostor Igor Matanović skočio je na loptu, a ona je nakon gotovo neprimjetnog dodira glavom ili kosom završila kod Marija Pašalića. On je potom asistirao Jošku Gvardiolu, koji je zatresao mrežu za 2:2 i izbor produžetaka.

Ipak, pogodak je poništen jer je Pašalić u trenutku Matanovićeva dodira bio u zaleđu.

Na televizijskim snimkama kontakt Matanovića s loptom gotovo se nije mogao uočiti, no senzor ugrađen u loptu registrirao je dodir, što je bilo dovoljno da suci ponište pogodak. Odluka je izazvala brojne rasprave u nogometnoj javnosti. Dok je dio sudačkih stručnjaka stao u obranu norveškog suca Espena Eskåsa, pojedini bivši nogometaši, među kojima i Gary Lineker, ocijenili su da je riječ o pretjerano strogoj primjeni tehnologije jer lopta nakon dodira nije promijenila smjer.

Bilić se osvrnuo i na samu utakmicu, istaknuvši kako Hrvatska u prvom dijelu nije bila na svojoj razini.

– U prvom poluvremenu Hrvatska je igrala jako loše, Portugal je bio bolja momčad. U nastavku smo gledali sasvim drugačiju Hrvatsku, momčad koja je željela pobijediti – zaključio je.